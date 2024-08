Wstyd i kompromitacja w Paryżu. Polacy wieszczą najgorszy wynik od 70 lat

Czy to igrzyska rozczarowań dla polskiego sportu? Niestety jak na razie "szkoda" mówimy częściej niż "wow!". Oczywiście piękne momenty były. Radość Aleksandry Jareckiej i reszty drużyny polskich szpadzistek po wywalczeniu brązu zapamiętamy na zawsze. Czwórka wioślarzy oraz Klaudia Zwolińska w kajakarstwie górskim też wreszcie dopięli swego, po tym jak trzy lata temu w Tokio medale minimalnie im uciekły. Iga Świątek chciała rzecz jasna złota i była faworytką, ale koniec końców brąz to także duży sukces, pierwszy taki w historii polskiego tenisa.

Szymańska, Tarnowski, Lisek. Lista rozczarowań przygnębia

Jednak niejedna medalowa szansa już nam przepadła. Angelika Szymańska, wicemistrzyni świata w judo, niespodziewanie odpadła już w II rundzie zmagań. Paweł Tarnowski zawalił końcówkę windsurferskiej klasy IQfoil i stracił szanse na medal, który wydawał się już niemal widoczny na jego szyi. Dominik Buksiak oraz Szymon Wierzbicki popełnili falstart w rywalizacji żeglarskiej klasy 49er, co najprawdopodobniej kosztowało ich medal. Do tego kilka nieco mniejszych rozczarowań. Nie liczyliśmy np., że tyczkarze Piotr Lisek i Robert Sobera powalczą o podium, ale do finału powinni byli wejść. Tymczasem obaj odpadli z wynikiem zaledwie 5,60 m.

Rzecz jasna tych szans jeszcze nam trochę zostało. Katarzyna Wasick w pływaniu na 50 m stylem dowolnym. Katarzyna Niewiadoma w wyścigu kolarskim ze startu wspólnego, młociarze Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek, Elżbieta Wójcik i Julia Szeremeta, które są o jedną wygraną walkę od medali w boksie, czy Aleksandra Mirosław we wspinaczce sportowej lub Natalia Lewandowska na 800 metrów. Medal mogą wywalczyć też choćby nasi siatkarze, którzy dostali kubłem zimnej wody od Włochów (porażka 1:3), ale to wciąż klasowy zespół.

Najgorszy wynik od czasów wczesnego komunizmu? Czytelnicy Sport.pl ostro o medalowych szansach

Czyli ile tych medali będzie na koniec? O to zapytaliśmy w ankiecie czytelników naszego portalu. Jak się okazuje, aż 84 proc. respondentów, czyli ponad 3000 osób, stwierdziło, że mniej niż 10. Ponad 350 osób, czyli 10 proc. uważa, iż skończymy z dorobkiem 10-12 medali. Najmniej zebrały opcje 13-15 oraz więcej niż 15 (po 3 proc.).

Jeżeli te prognozy się sprawdzą i Polska faktycznie nie dobije w Paryżu nawet do dziesięciu krążków, wynik ten zapisze się w niechlubnej historii. Ostatni raz jednocyfrowy dorobek medalowy zanotowaliśmy 68 lat temu w Melbourne w 1956 roku. Na czele polskiego rządu stał wówczas Edward Ochab, a jedyne złoto dla naszego kraju zdobyła Elżbieta Krzesińska w skoku w dal, notując ówczesny rekord świata 6,35 m. Dziś coś takiego nie starczyłoby nawet na udział w igrzyskach.

W Australii wywalczyliśmy dziewięć krążków. Potem przyszły znakomite lata 60' i 70', gdzie regularnie zdobywaliśmy ponad 20 medali. Rekordem jest rzecz jasna Moskwa 1980 i 32 krążki, ale tam z przyczyn politycznych mnóstwo krajów odmówiło startu (my zrobiliśmy to samo w Los Angeles cztery lata później). Najbliżej spadku poniżej dziesięciu medali byliśmy w 2004 roku w Atenach, gdzie wywalczyliśmy ich dokładnie dziesięć. Lata 2008-2016 to trzy razy z rzędu po 11 medali, a w Tokio trzy lata temu było ich 14. Czy naszą reprezentację stać na jeszcze co najmniej sześć krążków w Paryżu? Najbliższe siedem dni przesądzi o wszystkim (igrzyska kończą się 11 sierpnia).