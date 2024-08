Ależ sensacja! Aryna Sabalenka wyrzucona w półfinale. Sceny na korcie

Choć w ostatnim tygodniu większość najlepszych tenisistek świata rywalizowała w Paryżu, to w tym gronie próżno był szukać Aryny Sabalenki (3. WTA). To zawodniczka, która nie wzięła udziału w Wimbledonie z powodu kontuzji, a także zdecydowała się nie jechać do Francji. Tłumaczyła to zmęczeniem spowodowanym ciężkim sezonem.

Sabalenka przegrała. Pogoda nie pomogła

Kiedy inne zawodniczki rywalizowały więc w Paryżu, Sabalenka zdecydowała się wyruszyć do Stanów Zjednoczonych. Wzięła udział w turnieju WTA 500 w Waszyngtonie. O ile w 1/8 i 1/4 finału poradziła sobie odpowiednio z Kamiłą Rachimową (105. WTA) i Wiktorią Azarenką (20. WTA), o tyle w półfinale nie zdołała pokonać Marie Bouzkovej (43. WTA).

Spotkanie z Czeszką rozpoczęła fatalnie. Już w pierwszych trzech gemach dwukrotnie przegrała swój serwis, a sama tylko raz - pod koniec pierwszego seta - potrafiła przełamać rywalkę. Drugi set w wykonaniu Białorusinki był znacznie lepszy. Dzięki breakpointowi w czwartym gemie uzyskała przewagę, której nie oddała do końca partii.

W trzecim, decydującym secie to Sabalenka pierwsza przełamała rywalkę. Przy stanie 2:1 dla niej nad Waszyngtonem zebrały się jednak czarne chmury. Zaczęło padać i sędziowie zdecydowali o przerwaniu pojedynku. Kiedy obie zawodniczki wróciły na kort, w Bouzkovą wstąpiły nowe siły. Aż trzykrotnie zdołała wygrać gema przy serwisach Sabalenki, a to ostatecznie zaważyły nad triumfem w secie, a w konsekwencji w całym meczu.

Czeszka awansowała do finału, a w nim zmierzy się z Hiszpanką Paulą Badosą (62. WTA). Ma szansę na pierwszy triumf w turnieju WTA od 2022 roku, kiedy to w Pradze wygrała z Anastazją Potapową (42. WTA).