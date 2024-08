Paryż 2024. O której dzisiaj starty Polaków? [HARMONOGRAM NIEDZIELA 4 SIERPNIA]

Polscy kibice niecierpliwie odliczają dni, które minęły od początku igrzysk olimpijskich. Biało-czerwoni do tej pory zdobyli cztery medale. Pierwszy z nich wywalczyła Klaudia Zwolińska, która zajęła drugie miejsce w kategorii K-1. Na najniższym stopniu podium stanęły polskie szpadzistki, a następnie w ich ślady poszli wioślarze. W piątek brąz dołożyła Iga Świątek, zaś sobota nie przyniosła kolejnego medalu. W dorobku z Paryża wciąż brakuje polskiego złota.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu. Starty Polaków 4 sierpnia. O której grają siatkarki? O której starty Włodarczyk i Fajdka?

Niedziela jawi się jako dzień pełen sportowych emocji - co najważniejsze z naszej perspektywy, z udziałem reprezentantek i reprezentantów Polski. Już od rana śledzić będzie można zmagania golfisty Adriana Meronka, a od 10:00 do gry wejdzie królowa sportu. W programie między innymi eliminacje rzutu młotem z udziałem naszych medalistek z Tokio Anity Włodarczyk i Malwiny Kopron.

Sporo emocji mogą także dostarczyć polscy szermierze. Czy pójdą w ślady pań i sięgną po medal? Do tego, póki co droga daleka, ale tuż przed południem warto śledzić ich zmagania w ćwierćfinale z Włochami.

Już po południu na wody wypłyną żeglarze i żeglarki, a od 14:00 coś dla siebie znajdą fani ścigania - tego na lądzie. Mowa oczywiście o wyścigu kolarek ze startu wspólnego. Wśród naszych reprezentantek znajdzie się Katarzyna Niewiadoma - brązowa medalistka mistrzostw świata z 2021 roku.

W niedzielę zobaczymy także kajakarzy i kajakarkę Klaudię Zwolińską, która na tych igrzyskach zdobyła pierwszy medal dla Polski. Wiele emocji dostarczyć mogą polskie pięściarki. Julia Szeremeta i Elżbieta Wójcik w przypadku wygranych walk w ciągu kilkudziesięciu minut zapewnią Polsce dwa krążki. Awansują bowiem wówczas do półfinałów w swoich kategoriach wagowych, a to w boksie olimpijskim równoznaczne z uzyskaniem co najmniej brązowego medalu.

Z faworyzowanymi Łotyszami walkę spróbują nawiązać polscy koszykarze 3x3, a Katarzyna Wasick popłynie o olimpijskie marzenia w finale na 50 metrów stylem dowolnym. W sobotnich eliminacjach zaprezentowała się z bardzo dobrej strony.

Wieczorem wrócimy na Stade de France trzymać kciuki za polskich młociarzy. Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek marzą o powtórzeniu wyniku z Tokio, gdzie obaj stali na olimpijskim podium - konkretnie na jego najwyższym i najniższym stopniu.

Na koniec dnia bacznie przyglądać się będziemy temu, co zrobią polskie siatkarki. Podopieczne Stefano Lavariniego tym razem zmierzą się z Brazylijkami.

Harmonogram igrzysk olimpijskich na niedzielę 4 sierpnia. Kto i o której dzisiaj startuje? Starty Polaków

Golf:

9:00 - IV runda (Adrian Meronk)

Lekkoatletyka:

10:05 - 3000 m z przeszkodami kobiet, eliminacje (Alicja Konieczek, Aneta Konieczek, Kinga Królik)

10:20 - rzut młotem kobiet, eliminacje (Malwina Kopron)

10:55 - 200 m kobiet, pierwsza runda (Martyna Kotwiła, Kryscina Cimanouska)

11:45 - rzut młotem kobiet, eliminacje (Anita Włodarczyk)

11:50 - 110 m przez płotki mężczyzn, pierwsza runda (Damian Czykier, Jakub Szymański, Krzysztof Kiljan)

20:30 - rzut młotem mężczyzn, finał (Wojciech Nowicki, Paweł Fajdek)

Szermierka:

11:50 - floret mężczyzn drużynowo, ćwierćfinał (Polska - Włochy)

14:50 - floret mężczyzn drużynowo, półfinał (ew. Polska)

19:10 - floret mężczyzn drużynowo, o brąz (ew. Polska)

20:30 - floret mężczyzn drużynowo, finał (ew. Polska)

Żeglarstwo:

12:05 - ILCA 7 mężczyzn, wyścigi 7. i 8. (Michał Krasodomski)

12:13 - kite mężczyzn, wyścigi 1., 2., 3., 4. (Maksymilian Żakowski)

12:33 - kite kobiet, wyścigi 1., 2., 3., 4. (Julia Damasiewicz)

14:35 - ILCA 6 kobiet, wyścigi 7 i 8. (Agata Barwińska)

Kolarstwo szosowe:

14:00 - wyścig ze startu wspólnego kobiet, finał (Katarzyna Niewiadoma, Marta Lach, Agnieszka Skalniak-Sójka)

Kajakarstwo slalomowe:

15:30 - kayak cross mężczyzn, rundy wstępne (Grzegorz Hedwig, Mateusz Polaczyk)

16:45 - kayak cross kobiet, runda wstępna (Klaudia Zwolińska)

Boks:

15:46 - do 57 kg kobiet, ćwierćfinał (Julia Szeremeta - Ashieyann Lozada Motta)

16:18 - do 75 kg kobiet, ćwierćfinał (Elżbieta Wójcik - Atheyna Bylon)

Koszykówka 3x3:

18:00 - turniej mężczyzn, faza grupowa (Polska - Łotwa)

21:30 lub 22:05 - turniej mężczyzn, play-in (ew. Polska)

Pływanie:

18:30 - 50 m stylem dowolnym, finał (Katarzyna Wasick)

Siatkówka: