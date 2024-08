A jednak! Zwolińska i Hedwig dalej w walce o medale. Wykorzystali ostatnią szansę

W niedzielę Klaudia Zwolińska zdobyła dla Polski pierwszy medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Polka zajęła drugie miejsce w kajakarstwie górskim w konkurencji K-1. Kilka dni później Zwolińska nie powtórzyła sukcesu w konkurencji C-1, gdzie zajęła 17. miejsce w półfinale i nie awansowała do ostatecznej rywalizacji.

Nie był to jednak koniec zmagań dla Zwolińskiej. W sobotę Polka przystąpiła do rywalizacji crossie kajakowym (KX-1). Pierwsza runda, która rozpoczęła się o 15:30, składała się z 11 wyścigów. W każdym startowały po trzy zawodniczki.

Dwie najlepsze przechodziły do kolejnej rundy. Ostatnie zawodniczki brały udział w repasażach. I to do nich spadła Zwolińska po tym, jak w swoim wyścigu przegrała z Ricardą Funk z Niemiec i Aleną Marx ze Szwajcarii.

Repasaże zaczęły się o 18:05. Tym razem oglądaliśmy pięć wyścigów, a w każdym z nich po trzy zawodniczki. Do kolejnej rundy awansowały po dwie zawodniczki z każdego repasażu. Najgorsze kończyły udział w rywalizacji. Na szczęście Zwolińska wygrała swój wyścig przed Madison Corcoran z Irlandii i Shiting Li z Chin.

W kolejnej rundzie udział wezmą 32 zawodniczki. Zostały one podzielone na osiem wyścigów, a w każdym udział wezmą po cztery z nich. Rywalizacja zacznie się w niedzielę o 16:45. Zwolińska popłynie w drugim wyścigu, a jej rywalkami będą Antonie Glauskova z Czech, Elena Lilik z Niemiec oraz Stefanie Horn z Włoch. Do ćwierćfinału awansują po dwie najlepsze zawodniczki z każdego wyścigu, pozostałe odpadną z rywalizacji.

Zwolińska i Hedwig wygrali repasaże

Dokładnie taki sam dzień na igrzyskach miał Grzegorz Hedwig, który wystartował w rywalizacji mężczyzn. Polak zajął najpierw ostatnie miejsce w pierwszej rundzie, ustępując Manuelowi Ochoi z Hiszpanii, Alexowi Baldoniemu z Kanady i Jiriemu Prskavcowi z Czech. Na tym etapie do kolejnej rundy awansował Mateusz Polaczyk, który zajął drugie miejsce w swoim wyścigu.

Hedwig spadł do repasaży, które - tak samo jak Zwolińska - wygrał. Polak wyprzedził Benjamina Savseka ze Słowenii oraz Mathisa Soudiego z Maroka. Kolejna runda wśród mężczyzn zacznie się w niedzielę o 15:30.

Hedwig popłynie w szóstym wyścigu, a jego rywalami będą Felix Oschmautz z Austrii, Timothy Anderson z Australii i Stefan Hengst z Niemiec. Wcześniej, bo w czwartym wyścigu, udział weźmie Polaczyk. Jego rywalami będą Giovanni de Gennaro z Włoch, Yves Bourhis z Senegalu oraz Adam Burgess z Wielkiej Brytanii.

U mężczyzn - tak samo jak u pań - do ćwierćfinału awansuje po dwóch najlepszych zawodników z każdego z ośmiu wyścigów. Reszta odpadnie z rywalizacji.