Były trener Polaków wydał wyrok po porażce z Włochami. Nie mógł tego oglądać

Anastasi świetnie pamięta 6, a potem 8 sierpnia 2012 r. Choć oba te dni wolałby wymazać z kalendarza. Włoch, który był wtedy trenerem polskich siatkarzy, najpierw przegrał ostatni mecz fazy grupowej igrzysk w Londynie z Australią 1:3, a potem odpadł z olimpijskiego turnieju, obrywając 0:3 od Rosjan w ćwierćfinale.

Teraz, na igrzyskach w Paryżu, Polacy przegrali trzecie grupowe spotkanie z Włochami, też w czterech setach. Ale tego, co stało się z kadrą Anastasiego dwanaście lat temu za wszelką cenę chcieliby uniknąć. W poniedziałek zagrają w olimpijskim ćwierćfinale ze Słowenią i cel to wejście do strefy medalowej pierwszy raz od 44 lat.

Ostrzeżenie dla Polaków przed porannym ćwierćfinałem. "To ważny czynnik"

- Pamiętam, że to był bardzo trudny poranek. Pora meczu nam nie pomogła. Teraz też gracie o 9 rano? To trzeba na to zwrócić uwagę, to ważny czynnik - ostrzega przed poniedziałkowym ćwierćfinałem w rozmowie ze Sport.pl Andrea Anastasi.

- Sytuacja może i jest podobna do tej sprzed dwunastu lat, ale ten zespół jest oczywiście trochę inny. W 2012 nasza drużyna nie miała tyle pewności siebie, w końcu teraz Polacy wygrali Ligę Narodów i mistrzostwa Europy w zeszłym sezonie, byli najlepsi. W tym roku mieli więcej problemów i gorszych momentów, a teraz przydarzył im się słabszy mecz z Włochami już na igrzyskach. To, na czym muszą się skupić to dobra gra w ćwierćfinale. A on będzie trudny dla każdego zespołu - wskazuje szkoleniowiec, który prowadził polską kadrę od 2011 do 2013 roku. - Mam nadzieję, że ostatecznie to oni, a nie Słoweńcy, zagrają o medale. Liczę, że Nikola Grbić, którego jestem fanem, będzie miał okazję do osiągnięcia świetnego rezultatu - dodaje Włoch.

Anastasi nie obejrzał porażki z Włochami. "Tylko podglądaliśmy wynik, pytając się siebie: Co tam się dzieje?"

Już w końcówce czerwca, podczas finałów Ligi Narodów w Łodzi, gdy poznaliśmy składy grup w turnieju olimpijskim w Paryżu, Anastasi wspominał, że możliwe, że nie będzie oglądał meczu Polaków z Włochami. - Może nie obejrzę tego meczu? Gdyby był pierwszym na igrzyskach, to pewnie się przekonam, ale jeśli będzie później, to chyba wyłączę telewizor i się gdzieś przejdę - śmiał się wówczas trener, tłumacząc, że to dla niego mecz, który generuje spore nerwy.

Ostatecznie rzeczywiście nie obejrzał tego spotkania, ale w innych okolicznościach. - Mieliśmy trening mojego klubu w Piacenzie i tylko podglądaliśmy wynik, pytając się siebie: co tam się dzieje? Potem dowiedziałem się, jak wyglądał mecz. Do tej pory oglądałem wszystko z igrzysk i kto wie, czy tego meczu też bym nie włączył, ale kiedy zaczynasz przygotowania z klubem, już nie jest tak łatwo wszystko śledzić - przyznaje Anastasi.

"W Polsce po jednej porażce pojawia się panika, a naprawdę warto się opanować"

Co teraz, po tak bolesnej porażce na koniec fazy grupowej, poradziłby Polakom? - Trzeba być nastawionym pozytywnie i spokojnym. Wiem, że w Polsce po jednej porażce od razu wszyscy mówią: "Wszystko skończone, jesteśmy zgubieni". Pojawia się panika, a naprawdę warto się opanować - ocenia.

- Prawdopodobnie sześć z ośmiu zespołów, które doszły do ćwierćfinału, może tu zdobyć medal. Albo są w dobrej formie, albo są zespołami, których nie wolno lekceważyć w żadnych okolicznościach. W takiej sytuacji bardzo trudno jest stanąć na olimpijskim podium, nawet jeśli jesteś w odpowiedniej formie, masz świetnych zawodników i trenera, a wszystko wskazuje na to, że jesteś faworytem. Ale naprawdę chciałbym, żeby Polakom i Włochom się to udało. To niełatwe i niepewne. Jednak jeśli coś w sporcie jest pewne, to zazwyczaj dotyczy to porażek, czegoś negatywnego. Na tym polega jego piękno: że do zwycięstwa nigdy nie możemy być w pełni przekonani, zanim ono przyjdzie - podsumowuje Andrea Anastasi.