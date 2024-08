Wielka gwiazda siatkówki kończy karierę w wieku 28 lat! Dopiero grała z Polkami

Dla kobiecej reprezentacji Japonii w siatkówce te igrzyska już na 99,9% będą ogromnym rozczarowaniem. Drugim z rzędu, bo trzy lata temu w ojczyźnie w Tokio pożegnały się z turniejem już po fazie grupowej i wszystko wskazuje na to, że w tym roku też tak będzie. Zawodniczki z Kraju Kwitnącej Wiśni rywalizowały w grupie z Polską, Brazylią oraz Kenią.

Japonia musi liczyć na cud

Porażki z naszą kadrą (1:3), a także z Brazylijkami (0:3), postawiły Japonki w bardzo trudnej sytuacji. Musiały bowiem nie tylko wygrać najlepiej 3:0 z Kenią, ale przede wszystkim liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w innych grupach. Rozbicie afrykańskiej kadry przyszło im co prawda dość łatwo, ale to od początku był łatwiejszy z warunków do awansu. Gorzej było z wynikami pozostałych drużyn.

Jeszcze przed starciem Japonia - Kenia, Dominikana pokonała za trzy punkty Holandię (3:1) i zagwarantowała sobie awans z trzeciego miejsca (Azjatki nie mogły ich wyprzedzić nawet wygraną 3:0, bo miałyby gorsze ratio setów). Japonki mogą jeszcze przejść do ćwierćfinału, ale tylko i wyłącznie jeśli USA przegra w niedzielę 4 sierpnia 0:3 z Francją, na co szanse są w zasadzie iluzoryczne. Fakty są takie, że Azjatki już na 99,9% mogą pakować się do domu.

Sarina Koga-Nishida mówi "pas". W wieku zaledwie 28 lat

To nie koniec złych wieści. Jeszcze przed igrzyskami wielka gwiazda japońskiej kadry Sarina Koga-Nishida postanowiła zakończyć karierę po turnieju. Nie tylko reprezentacyjną, ale ogólnie zrezygnować z dalszej gry. Jest to o tyle szokujące, że Koga-Nishida ma zaledwie 28 lat i rzadko kiedy sportowcy, zwłaszcza tak utytułowani, decydują się kończyć z zawodowym graniem.

Japonka przez całą sportową karierę związana była z klubem z Kawasaki, czyli NEC Red Rockets. Zdobyła z nim cztery mistrzostwa Japonii (2015, 2017, 2023, 2024) oraz klubowe mistrzostwo Azji (2016). W reprezentacji jej największe sukcesy to mistrzostwo Azji z 2017 roku oraz srebrny medal Ligi Narodów 2024. Została zresztą wówczas MVP całego turnieju finałowego, mimo porażki w finale z Włoszkami.