Co za zwrot akcji w tenisowym finale w Paryżu. Odwrócili losy meczu

To był pojedynek zdecydowanie dwóch najlepszych par na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Najlepiej świadczą o tym liczby. Obie pary: Australijczycy: Matthew Ebden/John Peers oraz Amerykanie: Austin Krajicek/Rajeev Ram w drodze do finału w czterech spotkaniach nie stracili seta! Amerykanie pokonali m.in. jednych z faworytów do medalu - Hiszpanów: Rafaela Nadala i Carlosa Alcaraza.

Amerykanie nie wykorzystali prowadzenia i szansy na złoto

Finałowy mecz był bardzo pasjonujący. Amerykanie wydawało się byli w komfortowej sytuacji. Prowadzili bowiem 7:6 (8:6), 4:2. W ósmym gemie drugiego seta Ram/Krajicek przegrali jednak swój serwis i był remis. Podobnie, jak w pierwszej partii, znów doszło do tie-breaka. W nim zdecydowanie lepsi byli Australijczycy, zwyciężając aż 7:1.

O losach meczu decydował super tie-break, rozgrywany do dziesięciu punktów. W nim Amerykanie od prowadzenia 2:1 przegrali aż sześć punktów z rzędu! Chwilę później Australijczycy nie wykorzystali aż trzech piłek meczowych (od stanu 9:5). Udało im się dopiero za czwartą. Po kilku minutach świętowali na korcie razem ze swoimi dziećmi. Peers zdobył medal już w drugich z rzędu igrzyskach olimpijskich. W Tokio w parze z Ashleigh Barty cieszył się z brązowego medalu w grze mieszanej.

Dla Australii to pierwszy złoty medal na IO w deblu tenisistów od 1996 roku. Wtedy w Atlancie triumfował znakomity duet: Marka Woodforde/Todd Woodbridge.

Finał debla mężczyzn IO: Matthew Ebden/John Peers - Austin Krajicek/Rajeev Ram 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 10:8.