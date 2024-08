Aktor nie wytrzymał na ceremonii otwarcia. Darg queen go pozywa

Od ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu minęło już kilka dni, ale temat parodii obrazu "Ostatnia Wieczerza" wciąż wywołuje spore zamieszanie i niezadowolenie. "Dziękujemy organizatorom igrzysk olimpijskich za pokazanie nam, co działo się z wartościami europejskimi w ostatnich latach. Nie przypuszczaliśmy, że będzie aż tak źle. Coraz więcej ludzi budzi się i widzi, jak Europa jest podbijana przez propagandę LGBT i satanistyczną" - napisał Igor Dodon, prezydent Mołdawii na Telegramie. "Potrafią obrzydzić nawet ceremonię otwarcia IO" - dodał były premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki.

"Nigdy nie mieliśmy zamiaru okazywać braku szacunku jakiejkolwiek grupie religijnej. Wręcz przeciwnie, chcieliśmy w ten sposób pokazać tolerancję oraz wspólnotę. Jeżeli ktoś poczuł się tym urażony, to bardzo przepraszamy" - napisał Międzynarodowy Komitet Olimpijski w komunikacie.

- Nigdy nie było intencji okazania braku szacunku. Ceremonia starała się uczcić tolerancję społeczności. Wierzymy, że ten cel został osiągnięty. Jest nam naprawdę przykro, jeśli ludzie poczuli się tym urażeni - dodała Anne Descamps, rzeczniczka prasowa organizatorów igrzysk. - Wyobrażaliśmy sobie ceremonię, która pokaże nasze wartości i zasady, więc chcieliśmy przekazać ważne przesłanie. Chodziło o to, by wywołać refleksję. Chcieliśmy, by przesłanie było tak mocne, jak to tylko możliwe - mówił Tony Estanguet, prezes stowarzyszenia organizującego igrzyska.

Okazuje się, że jedna z osób krytykujących ceremonię otwarcia igrzysk może zostać pociągnięta do odpowiedzialności.

Drag queen pozywa aktora za skandaliczne słowa. "Bezprecedensowa fala nienawiści"

W trakcie ceremonii otwarcia igrzysk na wymowny komentarz zdecydował się brytyjski aktor filmowy Laurence Fox. "Nie ma sensu się denerwować, gdy te sk*****le chcą cię zdenerwować. Po prostu śmiej się z dewiacyjnych małych pe****li. Wieczność to s**a" - napisał Fox na portalu X. Wygląda na to, że aktor poniesie konsekwencje za ten wpis.

Francuski dziennik "L'Equipe" oraz Francuska Agencja Prasowa podają, że drag queen Nicky Doll zdecydowała się pozwać Foxa i wnieść skargę o zniesławienie. - Te wiadomości wykraczają daleko poza krytykę artystyczną, a dla niektórych stanowią ohydny zlepek, zrównując występy drag queen do pe*****ii. To bezprecedensowa fala nienawiści oraz trywializacja obelg opartych na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej - mówi Anne-Sophie Laguens, prawniczka Nicky Doll.

Wpis Nicky Doll po ceremonii otwarcia screen: https://x.com/thenickydoll/status/1819457472463249754

"Nigdy więcej nie pozwolę sobie na bycie ofiarą zniesławiania i demonizowania draq queens i mnie samej. Jeśli odpowiedź miłością nie działa na niektórych ludzi, to odpowiedź sprawiedliwością powinna. Do zobaczenia w sądzie" - pisze Nicky Doll na portalu X, publikując całość oświadczenia. Wcześniej na podobne skargi zdecydował się m.in. Thomas Jolly, dyrektor artystyczny ceremonii otwarcia.