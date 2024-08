Nowy życiowy rekord Hurkacza! Tak wysoko w rankingu ATP jeszcze nie był

Hubert Hurkacz doznał kontuzji na Wimbledonie i z początku uraz wydawał się niegroźny. Niestety, po dokładniejszych badaniach okazało się, że najlepszy polski tenisista opuści igrzyska olimpijskie w Paryżu i musi przejść operację. 27-latek jest w trakcie ekspresowej rehabilitacji, a w międzyczasie do jego obozu napłynęły wieści o najlepszym wyniku w karierze.

Hubert Hurkacz z najlepszym wynikiem w karierze. Awans w rankingu ATP

Na igrzyskach olimpijskich w Paryżu zawodnicy nie walczą o punkty do światowego rankingu, a więc Hurkacz nie stracił nic ze swojego dorobku. Polak nadal ma na koncie 4105 punktów i w oficjalnym zestawieniu, które ukaże się w poniedziałek 5 sierpnia, ta liczba się nie zmieni. Do roszad dojdzie jednak wśród jego rywali.

W międzyczasie Alex de Minaur stracił 105 punktów i spadł na siódme miejsce, dając Hurkaczowi awans na szóstą lokatę. Wyprzedzić Polaka miał jednak szansę Andriej Rublow, ale kompletnie jej nie wykorzystał. Rosjanin w ćwierćfinale ATP 500 przegrał z Francesem Tiafoe 4:6, 6:7(3), chociaż w turnieju był rozstawiony z "jedynką".

Porażka Rublowa zabrała mu szansę na awans w rankingu i pozostawiła go na ósmym miejscu. Tym samym bez gry i z kontuzją Hurkacz został światowym numerem sześć i od poniedziałku będzie mógł cieszyć się najwyższym miejsce w karierze. De Minaur traci do Polaka 25 punktów, a Rublow 130. Z kolei strata Hurkacz do wyższych lokat to już ponad 2500 "oczek".

Ranking ATP Live. Najlepsza pozycja Huberta Hurkacza w karierze:

Jannik Sinner (Włochy) - 9570 pkt Novak Djoković (Serbia) - 8460 pkt Carlos Alcaraz (Hiszpania) - 8130 pkt Alexander Zverev (Niemcy) - 6845 pkt Daniił Miedwiediew (Rosja) - 6525 pkt Hubert Hurkacz (Polska) - 4105 pkt Alex de Minaur (Australia) - 4080 pkt Andriej Rublow (Rosja) - 3975 pkt Casper Ruud (Norwegia) - 3880 pkt Grigor Dimitrov (Bułgaria) - 3600 pkt

Z niedawnych wieści wynika, że Hubert Hurkacz do gry może wrócić już na turnieju w Montrealu, którego start przewidziano na 6 sierpnia.