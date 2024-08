Tak wygląda klasyfikacja medalowa po piątku 2 sierpnia

Na poprzednich igrzyskach olimpijskich najwięcej medali zgromadziły Stany Zjednoczone - aż 113. Wówczas Polska zakończyła zmagania na 17. lokacie - uzbierała 14 krążków. Kibice wierzą, że naszym rodakom uda się nawiązać do tego wyniku, a nawet go poprawić. Tym bardziej że teraz do rywalizacji wkroczyli lekkoatleci, a to właśnie oni zazwyczaj zdobywają najwięcej medali.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Nowicki po nerwowych eliminacjach: Poczułem się zbyt pewnie

Iga Świątek dołożyła czwarty medal, ale Polska wciąż jest daleko. Tak wygląda klasyfikacja medalowa igrzysk olimpijskich w Paryżu

Jak na razie Polacy czterokrotnie stawali na podium w Paryżu. Jako pierwsza dokonała tego Klaudia Zwolińska. Kajakarka górska wywalczyła srebro w kategorii K-1. Następnie jej śladami poszły polskie szpadzistki. One zajęły jednak trzecią lokatę, pokonując w decydującym i pełnym zwrotów akcji starciu Chinki. Dość powiedzieć, że jeszcze cztery sekundy przed końcem Biało-Czerwone przegrywały 30:31, ale kapitalna postawa Aleksandry Jareckiej dała remis, a potem zwycięstwo 32:31 po dogrywce.

Trzeci krążek dołożyli polscy wioślarze w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański. Polska czwórka podwójna mężczyzn wywalczyła brąz. Podobnie, jak i Iga Świątek. W piątkowe popołudnie tenisistka bez większych problemów rozprawiła się z Anną Karoliną Schmiedlovą (6:2, 6:1), ale taki wynik nie do końca ją usatysfakcjonował. 23-latka liczyła na złoto, podobnie jak i kibice.

I na medal z najcenniejszego kruszcu Polska wciąż czeka w Paryżu. Jak na razie uzbierała jeden srebrny i trzy brązowe krążki, co daje jej dopiero... 38. lokatę w klasyfikacji generalnej, ex aequo z Grekami. Na pierwszym miejscu niezmiennie pozostają Chiny. Azjaci uzbierali aż 30 medali, z czego 13 złotych. Na drugiej pozycji plasują się gospodarze Francuzi z 36 krążkami, ale 11 złotymi. Tyle samo złotych medali ma Australia, ale łącznie uzbierała 22 krążki. Najwięcej medali jak dotąd zgarnęli Amerykanie - 43.

Klasyfikacja medalowa igrzysk olimpijskich w Paryżu (stan po piątku 2 sierpnia):

1. Chiny: 13 złotych medali - 8 srebrnych - 9 brązowych, łącznie 30 krążków

2. Francja: 11-12-13 (36)

3. Australia: 11-6-5 (22)

4. Stany Zjednoczone: 9-18-16 (43)

5. Wielka Brytania: 9-10-8 (27)

6. Japonia: 8-4-6 (18)

7. Korea Południowa: 7-5-4 (16)

8. Włochy: 5-8-4 (17)

9. Holandia: 4-3-2 (9)

10. Kanada: 3-2-6 (11)

...

30. Argentyna: 1-0-0 (1)

30. Ekwador: 1-0-0 (1)

30. Słowenia: 1-0-0 (1)

30. Serbia: 1-0-0 (1)

30. Uganda: 1-0-0 (1)

35. Izrael: 0-2-1 (3)

35. Meksyk: 0-2-1 (3)

37. Korea Północna: 0-2-0 (2)

38. Grecja: 0-1-3 (4)

38. Polska: 0-1-3 (4)

40. Kosowo: 0-1-1 (2)

40. Turcja: 0-1-1 (2)

40. Ukraina: 0-1-1 (2)

...

W sobotę Polacy staną przed szansą na powiększenie dorobku medalowego. Taką okazję będzie miała m.in. Ewa Swoboda w biegu na 100 m. Bronić tytułu będzie z kolei polska sztafeta mieszana 4x400 m.