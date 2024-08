Paryż 2024. O której dzisiaj starty Polaków? [HARMONOGRAM SOBOTA 3 SIERPNIA]

Polacy dokładają kolejne cenne krążki w Paryżu. Po tygodniu rywalizacji uzbierali cztery medale. Pierwszy z nich zdobyła Klaudia Zwolińska, która zajęła drugą lokatę w kategorii K-1. Na najniższym stopniu podium stanęli z kolei polscy wioślarze, a także nasze szpadzistki. Natomiast w piątek kolejny krążek dołożyła Iga Świątek.

Liderka rankingu WTA pokonała 6:2, 6:1 Annę Karolinę Schmiedlovą i wywalczyła brąz. Taki wynik miał dla niej jednak słodko-gorzki smak - wierzyła, że uda jej się sięgnąć po złoto. "Zostanę z tym, że choć nie spełniłam największego marzenia, to na dziś zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby zagrać na igrzyskach olimpijskich w Paryżu jak umiałam najlepiej, na własnych warunkach" - pisała na X. Ale to nie koniec naszych szans na medale.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu. Starty Polaków 3 sierpnia. O której grają siatkarze? O której biegnie Ewa Swoboda?

Duży krok w kierunku złotego krążka mogą zrobić polscy siatkarze. Choć są już pewni awansu do ćwierćfinału, to od sobotniego starcia będzie zależeć, na kogo trafią na kolejnym etapie rywalizacji - etapie, którego nie są w stanie przejść od 20 lat. Tego dnia zmierzą się z Włochami, a więc liderami "polskiej" grupy. Wyprzedzają Biało-Czerwonych o jeden punkt.

Ewentualne zwycięstwo nie da im jeszcze medalu. A ten już 3 sierpnia będzie mogła zgarnąć m.in. Ewa Swoboda. Polka spisała się kapitalnie w eliminacjach na 100 m. Zeszła poniżej 11 s (10,99 s), co było jej najlepszym wynikiem w sezonie. Wygrała swój bieg i zameldowała się w półfinale. Ten odbędzie się już w sobotę, podobnie jak i ewentualny finał.

- Troszeczkę ten początek nie był taki, jak powinien, ale w mojej głowie było tylko to, by wyprzedzić koleżankę po mojej prawej stronie (Asher-Smith) i odgryźć za mistrzostwa Europy. Udało się, także jestem bardzo zadowolona. Chociaż strasznie wczesny start. Ja się bardzo cieszę, że zeszłam poniżej 11 sekund. No gdzie jak nie na igrzyskach? - mówiła po biegu Swoboda.

O medal powalczy też mieszana sztafeta 4x400 m. W piątek dosłownie rzutem na taśmę awansowała do finału. Maksymilian Szwed, Marika Popowicz-Drapała, Karol Zalewski i Justyna Święty-Ersetic zajęli piątą lokatę w swoim biegu eliminacyjnym, uzyskując najlepszy czas w tym sezonie. Jednak rywale byli mocniejsi - szczególnie Amerykanie, którzy pobili rekord świata.

Harmonogram igrzysk olimpijskich na sobotę 3 sierpnia. Kto i o której dzisiaj startuje? Starty Polaków

Golf:

9:00 - III runda (Adrian Meronk)

Lekkoatletyka:

10:10 - skok o tyczce, eliminacje (Piotr Lisek, Robert Sobera)

10:35 - 100 m mężczyzn, preeliminacje (Oliwer Wdowik)

11:10 - bieg na 800 m kobiet, repasaże (Anna Wielgosz)

11:45 - 100 m mężczyzn, eliminacje (ew. Oliwer Wdowik)

19:15 - 1500 m mężczyzn, repasaże (Filip Rak, Maciej Wyderka)

19:50 - 100 m kobiet, półfinały (Ewa Swoboda)

20:55, sztafeta mieszana 4x400 m, finał (Polska)

21:20 - 100 m kobiet, finał (ew. Ewa Swoboda)

Pływanie:

11:00 - 50 m stylem dowolnym, eliminacje (Katarzyna Wasick, Kornelia Fiedkiewicz)

12:40 - 4x100 m stylem zmiennym mężczyzn, eliminacje (Polska)

12:52 - 4x100 m stylem zmiennym kobiet, eliminacje (Polska)

20:39 - 50 m stylem dowolnym, półfinały (ew. Katarzyna Wasick, Kornelia Fiedkiewicz)

Żeglarstwo:

12:05 - ILCA 6 kobiet, wyścig 4 (Agata Barwińska)

12:20 - ILCA 7 mężczyzn, wyścig 5 (Michał Krasodomski)

13:13 - ILCA 6 kobiet, wyścig 5 (Agata Barwińska)

Kolarstwo szosowe:

11:00 - wyścig ze startu wspólnego mężczyzn (Stanisław Aniołkowski)

Kajakarstwo górskie:

15:30 - cross kobiet (Klaudia Zwolińska)

16:40 - cross mężczyzn (Mateusz Polaczyk, Grzegorz Hedwig)

18:05 - cross kobiet, repasaże

18:45 - cross mężczyzn, repasaże

Siatkówka:

17:00 - Polska - Włochy

Siatkówka plażowa: