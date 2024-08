Kosmiczny bieg z udziałem Polaków. Rekord świata pobity!

Polska sztafeta mieszana 4x400 m rzutem na taśmę awansowała do finału. We własnym biegu eliminacyjnym uzyskała dopiero piąty czas, ale pozwoli im on powalczyć o medale. Jednak to nie o postawie Biało-Czerwonym mówi się najwięcej, a o Amerykanach. Ci pobili rekord świata! Pobiegli w kosmicznym tempie.

3 Fot. REUTERS/Phil Noble Otwórz galerię Na Gazeta.pl