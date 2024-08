Tylko cztery! To pokazuje, jak historycznej rzeczy dokonała Iga Świątek

Iga Świątek (1. WTA) pokazała wielką klasę i charakter po półfinałowej porażce z Chinką Qinwen Zheng (7. WTA) 2:6, 5:7. Polka zagrała świetnie w pojedynku o trzecie miejsce ze Słowaczką Anną Karoliną Schmiedlovą (67. WTA) 6:2, 6:1. - Proszę państwa, drodzy rodacy, mamy olimpijski medal w podnoszeniu ciężarów! Tak, dyscyplina jest u nas w zapaści, ale właśnie w niej Iga Świątek zdobyła krążek na igrzyskach Paryż 2024! I jest to medal złoty. Oczywiście żartujemy, doceniając drogę, jaką do swojego brązowego medalu w turnieju tenisistek doszła Polka - pisał Łukasz Jachimiak, korespondent Sport.pl na igrzyska w Paryżu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Iga Świątek dołączyła do wielkich gwiazd tenisa

Iga Świątek zdobyła pierwszy w historii medal dla polskiego tenisa na igrzyskach olimpijskich. Najlepsza tenisistka świata została też dopiero czwartą zawodniczką, która wywalczyła medal IO jako numer jeden światowego rankingu WTA, publikowanego od 1975 roku.

Wcześniej dokonały tego same gwiazdy tenisa: Niemka Steffi Graf (złoto na IO w Seulu w 1988 roku), Belgijka Justine Henin (złoto w Atenach w 2004 roku) oraz Białorusinka Wiktoria Azarenka (brąz w Londynie w 2012 roku).

Świątek po wygranym meczu o brąz nie wybuchła z radości, ale pojawiły się szybko łzy. - Cieszę się, że po tylu emocjach, zrobiłam dziś robotę. Pozbieranie się jest dla mnie super, bo wczoraj czułam się, jakbym miała jakąś żałobę - powiedziała Polka.

Ależ reakcja teamu Świątek. A to był dopiero początek meczu! Nas też to ogarnęło

Już zaczynaliśmy się bać. Już w myślach przywoływaliśmy sobie nazwiska wielkich sportowców, którzy nie potrafili zdobyć olimpijskiego medalu. Na szczęście wtedy Iga Świątek pokazała, że ona - nawet jeśli też się boi - to potrafi ten strach pokonać i pójść po to, co jej się należy. W meczu o brąz igrzysk Polka pokonała Annę Karolinę Schmiedlovą 6:2, 6:1. A piękne jest to, jak Idze kibicowali też Francuzi. Trochę tak, jakby ona również była ich zawodniczką - pisał Łukasz Jachimiak.