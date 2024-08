Świątek podjęła decyzję. Wiemy, co po igrzyskach. "Wreszcie"

Przed rozpoczęciem igrzysk w Paryżu wszyscy albo niemal wszyscy typowali, że Iga Świątek wystąpi w sobotnim finale kobiecego singla. Zakończyła jednak udział w tej imprezie dzień wcześniej występem w meczu o brąz. Polska tenisistka nie kryje, że sama również marzyła o złocie i że po przegranym półfinale przeżywała bardzo trudne chwile, ale to nie znaczy, że zamierza szybko uciekać ze stolicy Francji.

Ostatnia doba była czasem wielkiej próby dla Świątek. Czterokrotna triumfatorka Roland Garros w czwartek niespodziewanie przegrała na korcie centralnym kompleksu, na którym dorocznie odbywa się ta wielkoszlemowa impreza, z Chinką Qinwen Zheng 2:6, 5:7. Przeżywała potem ciężkie chwile, o których opowiadała otwarcie dziennikarzom dzień później. Odpowiedziała wtedy na dwa pytania reportera Eurosportu, po czym się rozpłakała. Z innymi dziennikarzami już nie rozmawiała.

- Gdybym dziś nie grała, to pewnie płakałabym przez tydzień. A tak płakałam sześć godzin. Było bardzo ciężko. To był jeden z najtrudniejszych momentów w mojej karierze - zaznaczyła na piątkowym spotkaniu z dziennikarzami.

Na spotkaniu, które odbyło się tuż po tym jak wygrała mecz o brązowy medal ze Słowaczką Anną Karoliną Schmiedlovą 6:2, 6:1. Jeden z przedstawicieli mediów spytał ją wtedy, co zapamięta z tych igrzysk. - Że jako 23-latka nie wiem jeszcze wszystkiego o sobie i sporcie - zaczęła z powagą tenisistka pracująca z Tomaszem Wiktorowskim.

Następnie sama z siebie dodała, że nie wyjeżdża od razu z Paryża. - Zamierzam zostać i wreszcie czerpać więcej frajdy z tego, co jest związane z igrzyskami, z tej atmosfery. Dotychczas byłam skupiona na swoim występie. Jeśli teraz będę miała z tego więcej radości, to myślę, że zapamiętam też to - zaznaczyła z uśmiechem.

W sobotę odbędzie się finał kobiecego singla z udziałem Zheng i Chorwatki Donny Vekić. Świątek jednak nie ma zamiaru się pojawiać na tym spotkaniu na trybunach. - Szczerze mówiąc, jeśli miałabym wybrać, to wolałabym obejrzeć inne dyscypliny. Na pewno to będzie ekscytujący mecz, ale już się naoglądałam tenisa w życiu. Spróbuję więc skorzystać z innych atrakcji - tłumaczyła Polka.

W jej planach na sobotę jest podobno obejrzenie na żywo meczu reprezentacji Polski siatkarzy z Włochami, którym zakończą oni fazę grupową.

Za sprawą igrzysk Świątek po występie w Wimbledonie wróciła chwilowo na korty ziemne. Teraz przed nią tradycyjne w tej części sezonu przenosiny na twardą nawierzchnię. Czołowe tenisistki zwykle zaczynają rywalizację na niej latem od występu w turnieju WTA w Kanadzie, a następnie rywalizują w USA - w Cincinnati i wielkoszlemowym US Open. Czy jednak tak też będą wyglądały najbliższe plany pierwszej rakiety świata?

- Dosłownie dziś będziemy to omawiać. Nie było czasu tego jeszcze zrobić. Prawdopodobnie powinnam dostać kilka dni wolnego - patrząc na to, jak ten turniej wyglądał. Ale pewnych decyzji jeszcze nie podjęliśmy - zaznaczyła Świątek.