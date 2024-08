Największy absurd igrzysk w Paryżu. Internet ogarnęło szaleństwo

Włochy to kraj nierozerwalnie związany z sukcesami sportowymi. Gimnastyczka Giorgia Villa dopisała kolejny z nich. Wraz ze swoją drużyną we wtorkowym finale wieloboju wywalczyła srebrny medal. Co ciekawe to nie krążek z tego kruszcu przysporzył jej ogólnoświatowej rozpoznawalności.

Niezwykła sesja Włoszki. Obiegła cały świat

Sesja zdjęciowa zawodniczki obiegła cały świat. Jest nietypowa, bowiem na fotografiach Włoszce towarzyszą ogromne... sery. Okazuje się, że Villa nawiązała współpracę z producentem prosto z Italii. Parmigiano-Reggiano to włoskie dobro narodowe.

Jakie było zadanie podczas niezwykłej sesji? O tym wszystkim opowiada fotograf. - Zlecono mi wykonanie zdjęć nowej ambasadorki Parmigiano Reggiano, Giorgii Villi, z niektórymi produktami. Celem było stworzenie trzech rodzajów treści. Najpierw musieliśmy nakręcić kilka portretów, pozowanych i kontekstowych z niektórymi narzędziami, których sportowiec używa na co dzień w swojej dyscyplinie. Drugim rodzajem były ujęcia, w których umieszczono niektóre z produktów dostarczonych przez Parmigiano Reggiano i starano się odtworzyć możliwości konsumpcji przed i po sporcie. Trzecim i ostatnim rodzajem zdjęć były prawdziwe zdjęcia akcji, tak jakbym musiał udokumentować jej typowy trening - tłumaczy. Jego wypowiedź, a także unikalne zdjęcia można znaleźć na stronie internetowej gabrieleseghizzi.com.

Co ciekawe Parmigiano Reggiano nie nawiązał jedynie współpracy z Villą. Jannik Sinner, Nico Mannion, czy Matteo Neri - inni włoscy sportowcy także reklamują ten produkt. Utalentowana gimnastyczka w Paryżu debiutuje w olimpijskiej rywalizacji.