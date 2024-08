Fajdek i Nowicki drżeli do samego końca! Co za kwalifikacje rzutu młotem

Nasze największe nadzieje medalowe na igrzyskach olimpijskich w Paryżu - zwłaszcza w kontekście złota - wiążemy ze zmaganiami w rzucie młotem. W piątkowe przedpołudnie w pierwszy dzień stadionowych zmagań lekkoatletycznych odbyły się eliminacje do niedzielnego finału młociarzy. W grupie A rywalizował Wojciech Nowicki. Minimum kwalifikacyjne do awansu wynosiło 77 metrów, ale złoty medalista z Tokio w najlepszej próbie uzyskał tylko 76,32 metra, co dało mu piąte miejsce.

Nerwy podczas eliminacji rzutu młotem. Nie tak miało być

- Nie powiem, że jestem zadowolony z wyniku. Nie mogłem się odnaleźć w kole, złapać swojego ustawienia. Miejmy nadzieje, że z tym wynikiem uda się wejść do finału, a tam będzie dużo lepiej. Ten rzut na 76 metrów był totalnie zachowawczy, aby zaliczyć. Nie mogłem złapać ustawienia. Dzisiaj rzucałem mocno nijak, nie jak ja i będę musiał poczekać - powiedział Nowicki przed kamerami Eurosportu.

Białostoczanin musiał czekać na wyniki grupy B, w której rywalizował m.in. Paweł Fajdek. Jako szósty w pierwszej kolejce swoją próbę oddawał Niemiec Merlin Hummer, ale jego wyniku nie można było dokładnie zmierzyć, albowiem sprawę totalnie zawaliły osoby odpowiadające za zaznaczenia miejsca lądowania młota, co wywołało konsternację i długie konsultacje sędziów. Orientacyjnie młot wylądował w pobliżu linii 75 metra, ale odległość pierwotnie nie została zmierzona. Pojawiła się dopiero przy jego nazwisku po kilkunastu minutach.

Już w pierwszej próbie Fajdek spalił - oddał rzut poza promień. Co gorsza, w drugiej kolejce wypadł z koła, więc aby w ogóle być klasyfikowanym, została mu ostatnia próba. Momentalnie przypomniały się koszmary z Londynu oraz Rio de Janeiro, gdy Polak odpadał w kwalifikacjach. Na szczęście opanował nerwy i w ostatniej kolejce rzucił na odległość 76,56 m. Dało mu to piąte miejsce w grupie, a dziewiąte w całych kwalifikacjach. Tuż za nim uplasował się Nowicki. Mistrz olimpijski z Tokio ostatecznie również uzyskał awans do finału.

Zdecydowanie najdłuższy rzut nie tylko grupy B, ale całych eliminacji oddał Ethan Katzberg. Jego młot poszybował na odległość 79,93 m. Minimum kwalifikacyjne uzyskali także Rudy Winkler - i to już w pierwszej próbie - 77,29 m oraz Eivind Henriksen 77,14 m. Finał rzutu młotem mężczyzn odbędzie się w niedzielę.