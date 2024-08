Kapitalny bieg Swobody na IO! Najlepszy w sezonie

Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda to nasze sprinterki delegowane do rywalizacji na dystansie 100 metrów, ale tylko jedna z nich zdołała wywalczyć awans do półfinału na bieżni olimpijskiej na Stade de France. Stefanowicz miała dużo mocniejsze rywalki w swoim biegu. Swoboda nie zawiodła w roli faworytki. Zeszła poniżej 11 sekund!

3 TVP1 (Screen) Otwórz galerię Na Gazeta.pl