Alarm w Paryżu. Nowicki drży o finał. Nic od niego już nie zależy

Rzut młotem w wydaniu mężczyzn i kobiet to od dawna wielka siła w wykonaniu reprezentacji Polski. Od Londynu 2012 z każdych igrzysk olimpijskich przywozimy złote medale w tej konkurencji. Aż trzykrotnie tytuł mistrzyni olimpijskiej zdobywała Anita Włodarczyk, która bronić go będzie także w Paryżu. Złoty krążek w Tokio wywalczył także Wojciech Nowicki.

Alarm! Dopiero piąty wynik Nowickiego w kwalifikacjach. Jest zależny od rywali

35-letni młociarz w Paryżu znalazł się w grupie A eliminacji do finału, która rywalizację rozpoczęła parę minut przed godz. 10.30. Minimum kwalifikacyjne ustalono na 77 metrze, a awans uzyskują wszyscy zawodnicy, który uzyskali minimum oraz 12 z najlepszymi wynikami (tzw. małe q). Młociarze mieli do oddania trzy próby.

Nowicki pierwszy rzut spalił - podobnie jak pięciu innych zawodników - ale już w drugiej próbie uzyskał 76,32 metra. Polak w ostatniej próbie nie poprawił swojego rezultatu, co oznacza, że nie wypełnił minimum kwalifikacyjnego. Ostatecznie zajął dopiero piąte miejsce i jego awans do finału jest zależny od wyników zawodników w grupie B. To spora niespodzianka i są powody nie niepokoju, albowiem najlepszy rezultat w sezonie białostoczanina to 81 metrów, więc dużo dalej.

- Nie powiem, że jestem zadowolony z wyniku. Nie mogłem się dzisiaj odnaleźć w kole, złapać swojego ustawienia. Miejmy nadzieje, że z tym wynikiem uda się wejść do finału, a tam będzie dużo lepiej. Ten rzut na 76 metrów był totalnie zachowawczy, aby zaliczyć. Nie mogłem złapać ustawienia. Dzisiaj rzucałem mocno nijak, nie jak ja i będę musiał poczekać - powiedział Nowicki przed kamerami Eurosportu.

Polscy kibice są zmartwieni postawą Nowickiego, który jest jedną z naszych największych nadziei do złotego medalu. "Można być optymistą jeśli chodzi o awans do finału. W kontekście walki o medal dyspozycja nieco niepokoi", "Heh, optymistą. Nie wyglądało to najlepiej. I na pewno nie jest to forma na medal. No zobaczymy" - komentowali kibice na portalu X.

W grupie A najlepszy okazał się Kanadyjczyk Rowan Hamilton, który uzyskał 77,78 metra - to jego nowy rekord życiowy. Minimum kwalifikacyjne uzyskał także Ukrainiec Mychajło Kokhan. Jego wynik to 77,42. W kwalifikacjach przepadł z kolei Amerykanin Daniel Haugh (ósmy wynik w tym sezonie), który spalił wszystkie trzy próby.

Grupa B, od której zależy los Nowickiego, rozpocznie rywalizację kilka minut przed godz. 12:00. W niej o awans powalczy Paweł Fajdek.