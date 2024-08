Polka nie mogła powstrzymać radości. Sprawiła piękną niespodziankę na IO

Natalia Kochańska nie była faworytką finału w strzelaniu w trzech postawach, ale trzeba przyznać, że pozostawiła po sobie całkiem dobre wrażenie. Wystrzegała się poważnych pomyłek.

Polka wzięła udział w finale IO

Pierwsza runda to było strzelanie w pozycji klęczącej. W pierwszych dwóch podejściach Kochańska miała w sumie cztery strzały poniżej 10 punktów, co nie było złym wynikiem. Rywalki jednak częściej zaliczały dwucyfrową notę. To sprawiało, że Kochańska była po pierwszej postawie na ostatnim, ósmym miejscu (153.2 pkt), ale ze stratą zaledwie trzech punktów do liderek - Nadine Ungerank z Austrii i Chiary Leone ze Szwajcarii.

W postawie leżącej Polka prezentowała równą dyspozycję, prawie w ogóle się nie myliła. Ale część tego, co odrobiła, straciła po ostatnim strzale. Wtedy zdobyła 9.4 pkt, to był najniżej punktowany strzał w tej rundzie. Cały czas zajmowała ostatnie miejsce (306.9 pkt), ale wciąż mogła zyskać w ostatniej rundzie.

W postawie stojącej zdołała wyprzedzić dwie zawodniczki. Znacznie gorzej od naszej reprezentantki wyglądały tutaj Dunka Stephanie Grundsoee i Mongolka Yesugen Oyunbat. To one odpadły po łącznej liczbie 40 strzałów jako dwie najsłabsze.

Każdy następny strzał powodował, że odpadała kolejna najniżej sklasyfikowana zawodniczka z pozostałych. Kochańska była zatem pierwszą zagrożoną. Z pierwszego i jedynego strzału w eliminatorze może być zadowolona. Zapunktowała za 10.4 pkt, ale jej strata do Norweżki Jeanette Hegg Duestad wynosiła ponad trzy punkty. Ta musiałaby koszmarnie się pomylić, by Kochańska mogła myśleć o dalszej rywalizacji, ale Norweżka strzeliła jeszcze lepiej, za 10.9 pkt.

Polka pożegnała się z finałem, zajmując w nim szóste miejsce, ale może być z siebie zadowolona. Sprawiła niespodziankę, awansując do finału z szóstym wynikiem. Nie ukrywała uśmiechu na twarzy, po występie trener pogratulował jej występu.

Mistrzynią olimpijską została Chiara Leone (464.4 pkt), srebro przypadło Amerykance Sagen Maddalenie (463). Brąz wywalczyła Chinka Qiongyue Zhang (452.9).

Natalia Kochańska to mistrzyni Uniwersjady z 2019 r. w drużynowym strzelaniu z karabinu pneumatycznego z odległości 10 metrów. W tej samej konkurencji wywalczyła brąz mistrzostw Europy we Wrocławiu w 2020 r. i brąz zeszłorocznych igrzysk europejskich w Krakowie.