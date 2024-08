Ależ to były emocje! Niezwykła walka Polaków z Holandią

Przed meczem oba zespoły miały bilans 2-2 – po czwartkowej rundzie spotkań Holendrzy zajmowali piąte, a Polacy szóste miejsce. Pozycje satysfakcjonujące, bo podtrzymujące szanse na medal – system rozgrywek na igrzyskach jest taki, że dwie najlepsze drużyny z ośmiozespołowej grupy uzyskują bezpośredni awans do półfinału, a ekipy z miejsc od trzeciego do szóstego, grają baraże o dwa pozostałe miejsca. Natomiast dwa ostatnie zespoły kończą udział turnieju – na tych pozycjach „okopały się" Chiny i USA, jak dotychczas wyraźnie najsłabsze drużyny w Paryżu.

Dlatego mecz Polska – Holandia dla obu drużyn był ważny, bo choć o niczym nie przesądzał, to wyraźnie umacniał zwycięzcę w środku tabeli i przybliżał do walki o półfinał.

Spotkanie nie zaczęło się dobrze dla Polaków. Mecz był rwany, szarpany, ale to Holendrzy częściej znajdowali drogę do kosza – na początku prowadzili nawet 4:1. Ożywienie w ataku dało nam kilka punktów, do remisu 6:6 doprowadził rzutem za dwa chorąży polskiej reprezentacji Przemysław Zamojski.

Przy wyniku 9:9 Polacy popełnili siódme przewinienie, co oznaczało, że po każdym kolejnym faulu Holendrzy mieli dwa rzuty wolne. Biało-Czerwoni wyszli na prowadzenie 12:10 po dwójce "Zamoja", ale potem mieli zdecydowanie gorszy fragment gry – stracili cztery punkty z rzędu, Holendrzy prowadzili 14:12.

Świetny w tym turnieju, a także w piątkowym meczu Zamojski doprowadził do remisu rzutami wolnymi, ale potem znów lepszy moment mieli rywale – wyszli na prowadzenie 19:15, Polacy mieli już ponad dziewięć fauli, czyli musieli odpuszczać defensywę. Emocje były wielkie, pomyłki zdarzały się obu stronom, ale ostatecznie Holendrzy utrzymali przewagę - wygrali 21:17. I z bilansem 3-2 umacniają się w turniejowej stawce.

Biało-Czerwoni mają bilans 2-3 i zajmują szóste miejsce - wyprzedzają Chiny (1-4) oraz USA (0-4). W piątek Polacy rozegrają jeszcze jedno spotkanie - o godz. 22.05 z Serbami (3-1), aktualnymi mistrzami świata. W niedzielę ostatni mecz fazy grupowej - z broniącą olimpijskiego złota Łotwą (4-0).