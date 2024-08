Przeprowadził jedyny wywiad ze Świątek po półfinale IO. "Nie dałem rady"

Iga Świątek przegrała z Qinwen Zheng 2:6, 5:7 w półfinale igrzysk olimpijskich Paryż 2024. Najlepsza tenisistka świata zagrała słaby mecz, a siódma w rankingu WTA Chinka grała wspaniale. I zasłużenie sprawiła sensację.

- Zawaliłam – krótko i szczerze oceniła Iga w rozmowie z Eurosportem. Przed kamerą Świątek stanęła zdruzgotana. Mówiła o dziurze w swoim bekhendzie, który zawsze był pewnym uderzeniem. I niewiele więcej była w stanie powiedzieć. Wywiad przerwała, płacząc. A później zapłakana przeszła obok dziennikarzy prasowych i radiowych. – Sorry, next time – powiedziała nam tylko.

Dobrze, że Świątek nie rozdrapuje świeżych ran

Kilka godzin po wydarzeniach na kortach Roland Garros spotkałem Kuwika na Place de la Concorde. Przed meczem polskich koszykarzy 3x3 z Chińczykami nie żartowaliśmy, że to będzie rewanż za Igę. W ogóle nie żartowaliśmy. Znamy się od paru dobrych lat, łączy nas sport, pogadaliśmy szczerze. Obaj bardzo cenimy Igę. Obu nas, tak jak wielu kibiców, bardzo zasmuciła porażka Świątek.

- Próbowałem dodać Idze otuchy, zwrócić jej uwagę, że walka o brązowy medal to wciąż duża rzecz. Ja nie dałem rady, ale mam nadzieję, że w teamie to zrobią – mówi mi Kuwik.

Zgoda: przywrócenie Igi do mentalnej równowagi to zadanie dla psycholog Darii Abramowicz, ale i dla trenerów – Tomasza Wiktorowskiego oraz Macieja Ryszczuka. Pewnie to proces, w którym pomóc może obecny w Paryżu ojciec Igi Tomasz Świątek. Ten proces musi postępować szybko, najbliżsi muszą dać Idze wsparcie i pomóc jej poczuć, że choć uciekło złote marzenie, to brąz też jest czymś, o co warto zawalczyć.

Może dobrze się stało, że Świątek nie poświęciła mediom więcej niż tylko tę trochę ponad minutę w Eurosporcie? Paweł widzi to podobnie. – Nie musiała udzielać nawet tego wywiadu. My jako dziennikarze czekamy na zawodników, którzy przyjdą do mixed zone albo nie. Iga przyszła, a moim zadaniem było z nią porozmawiać, żeby przedstawić kibicom jej wrażenia i odczucia z tego spotkania. Ale gdyby Iga nie chciała dać tego wywiadu, absolutnie bym ją zrozumiał, nie byłoby problemu – zapewnia Kuwik.

Szanuję to, że Świątek spróbowała na gorąco szukać przyczyn porażki, a jednocześnie nie dziwię jej się, że świeże rany bardzo bolały. Pewnie, że jako korespondent Sport.pl chciałbym, żeby wszyscy sportowcy ze mną rozmawiali i żebym dzięki temu mógł przekazywać czytelnikom jak najciekawsze materiały. Ale rozumiem, że pracuję tu z ludźmi, a nie z maszynami.

Świątek miała autostradę i pułapkę

- Ja też Igę rozumiem – mówi mi Kuwik. - Gra w domu, bo ona tak się tak czuje, gra na swojej ulubionej nawierzchni, w teorii ma autostradę do złota, bo najpoważniejsze rywalki albo już odpadły (np. Coco Gauff), albo w olimpijskim turnieju nie grały (Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina). Ale czujesz, że ta autostrada to zarazem poważna pułapka, że presja musiała być gigantyczna, prawda? – słusznie zwraca uwagę Paweł.

Tak – z każdym kolejnym meczem Igi na tych igrzyskach czułem to coraz bardziej.

Usztywnioną Świątek widzieliśmy nie tylko w przegranym meczu z Zheng, ale też w ćwierćfinale z Danielle Collins i w trzeciej rundzie z Chinką Wang. Iga przez cały olimpijski turniej nie pokazywała takiej formy, jaką prawie zawsze błyszczy na tych samych kortach Rolanda Garrosa w wielkoszlemowych turniejach French Open. Świątek te imprezy wygrała w 2020, 2022, 2023 i 2024 roku. W sumie w Roland Garros rozegrała 37 meczów w karierze, a wygrała 35! Ktoś z takimi osiągnięciami musiał być murowanym faworytem do złota. – Cóż, wszystko trzeba przeżyć. Wierzę, że Iga się podniesie i da radę – kończy Kuwik.

My też wierzymy. A wy? Mecz Świątek – Schmiedlova w piątek o godzinie 15-15.30. Transmisja w Eurosporcie i na platformie Max, relacja na żywo na Sport.pl.