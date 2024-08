Wielka sensacja na igrzyskach! Winiarski stworzył potwora. Demolka

Prowadzona przez Michała Winiarskiego reprezentacja Niemiec świetnie rozpoczęła igrzyska olimpijskie i w pierwszym meczu sprawiła wielką niespodziankę. "Niemieccy siatkarze pokonali w nim po thrillerze faworyzowanych Japończyków, drugą drużynę światowego rankingu, 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 30:28, 15:12)" - pisał Jakub Balcerski ze Sport.pl. W kolejnym meczu ekipa Winiarskiego również spisała się dobrze, ale ostatecznie przegrała 2:3 (21:25, 17:25, 25:17, 25:20, 11:15) ze Stanami Zjednoczonymi.

Niemcy znów zaskakują. Wyrzucili brązowych medalistów

W ostatnim meczu grupowym Niemcy zmierzyli się z Argentyną, czyli brązowym medalistą igrzysk w Tokio. Zespół z Ameryki Południowej fatalnie spisuje się na trwającym turnieju i przegrał ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią. W obu meczach ugrał zaledwie jednego seta. Mimo to był faworytem piątkowego starcia.

Spotkanie lepiej rozpoczęli jednak Niemcy. Szybko wyszli na sześciopunktowe prowadzenie i nie pozwalali rywalom na zbyt wiele. Argentyńczycy kompletnie zawodzili i nie byli w stanie zmniejszyć straty. Ta stale tylko rosła. W pewnym momencie zespół Winiarskiego prowadził 16:7. I nie dał się już dogonić. Końcówka pierwszej partii należała całkowicie do Niemiec i zakończyła się ich zwycięstwem aż 25:13.

Na początku drugiego seta Argentyna miała lekką przewagę, ale na więcej nie było już jej stać. Niemcy z czasem spisywali się coraz lepiej i w końcu prowadzili pięcioma punktami. Pod koniec rywale nieco podgonili wynik, ale ostatecznie i tak przegrali 21:25.

W trzecim secie Niemcy znów mieli przewagę i pewnie dążyli do zwycięstwa. Argentyńczycy zdołali ich dogonić, ale pod koniec nasi sąsiedzi ponownie pokazali klasę. Byli wyraźnie lepsi i nie pozwolili wyrwać sobie zwycięstwa. Ostatecznie rozbili Argentynę 3:0 (25:13, 25:21, 25:21).

Dzięki temu zwycięstwu ekipa Winiarskiego jest pewna awansu do ćwierćfinału, co należy uznać za sensację. To wielki sukces tej drużyny, która sprawiła niespodziankę samym awansem na igrzyska. Argentyna z kolei zakończyła zmagania w koszmarnym stylu i zajęła ostatnie miejsce bez zwycięstwa na koncie.