Ojciec mistrzyni tak się ucieszył, że... został aresztowany. To wstrząśnie igrzyskami

Ta historia wstrząśnie igrzyskami w Paryżu. W środę historyczny sukces odniosła na nich Barbara Matić. Po raz pierwszy w historii wywalczyła złoty medal dla Chorwacji w judo. 29-latka była najlepsza w kategorii do 70 kg. W finale pokonała Niemkę Miriam Butkereit. Niedługo wcześniej zaraz po zwycięstwie w ćwierćfinale wydarzył się wstrzsający incydent.

Matić pokonała wówczas Hiszpankę Ai Tsunodę Roustant przez ippon, co z trybun Champ-de-Mars Areny oglądał jej ojciec. Wygrana córki tak bardzo go ucieszyła, że... pocałował prosto w usta jedną z wolontariuszek. Jak podało "Le Parisien", młoda kobieta była zszokowana. Twierdzi, że do pocałunku została zmuszona i nie wyraziła na niego zgody. Jeden ze świadków zdarzenia zauważył, że wolontariuszka próbowała odepchnąć mężczyznę, ale ten nie dał za wygraną. Jak opisuje, chwilę później dziewczyna była "oszołomiona i blada". Sprawę od razu zgłoszono na policję.

Jak poinformowało francuskie RMC Sport, ojciec złotej medalistki w czwartek został zatrzymany przez policję i doprowadzony na komisariat w 7. dzielnicy Paryża, gdzie został przesłuchany. Przeciwko mężczyźnie wysunięto poważne zarzuty. Dochodzenie dotyczy napaści seksualnej.

Jak na razie Barbara Matić nie skomentowała zachowania swojego ojca ani sprawy jego zatrzymania. Dla 29-latki był to trzeci występ na igrzyskach olimpijskich. Wcześniej startowała w Rio de Janeiro i Tokio, ale dopiero teraz zdobyła pierwszy medal. Wcześniej w 2021 i 2022 roku sięgała po tytuły mistrzyni świata.