Zverev nie wytrzymał. Obnażył, co się dzieje na igrzyskach. "To hańba"

Dobiega końca tenisowy turniej olimpijski w Paryżu. Wśród kobiet do rozegrania zostały tylko dwa mecze, które zadecydują o medalach. W piątek o brąz powalczy Iga Świątek z Anną Karoliną Schmiedlovą, a w sobotę o złoto zmierzą się Donna Vekić oraz Qinwen Zheng. Z kolei u mężczyzn do rozegrania zostały jeszcze półfinały: Carlos Alcaraz - Felix Auger-Aliassime i Novak Djoković - Lorenzo Musetti.

Zverev nie gryzł się w język. Mówi wprost: "to hańba"

Włoski tenisista do najlepszej czwórki awansował po pokonaniu Alexandera Zvereva, który w Paryżu bronił tytułu mistrza olimpijskiego zdobytego trzy lata temu w Tokio. Niemiec przegrał 5:7, 5:7. "Tenisista z Hamburga, który rywalizował z pewną złością, nie miał najlepszego dnia. Zbyt rzadko znajdował remedium na czystą niepohamowaną radość z gry Musettiego - a także na własne emocje" - piszą niemieckie media.

Alexander Zverev jeszcze przed starcie z Włochem narzekał na bardzo dużą intensywność turnieju. Mecze rozgrywane były codziennie, a czasu na regenerację nie było za dużo. - Jestem tak wkurzony, że nie mogę nawet powiedzieć. Terminarz to hańba - grzmiał Niemiec. Musetti przed ćwierćfinałem miał aż siedem godzin więcej odpoczynku.

Reporterka ZDF Amelie Stiefvatter odniosła się do tego aspektu w rozmowie ze Zverevem po konfrontacji z Włochem. "Dlaczego nie udało ci się dziś wnieść na kort serca swojego zawodnika?" - zapytała. To rozdrażniło tenisistę z Hamburga. Czwarty zawodnik świata spojrzał w bok, zaśmiał się lekceważąco, a potem odpowiedział: "Łatwo to powiedzieć, kiedy jesteś za mikrofonem". Po czym dodał: "Ponieważ jest ponad 30 stopni i po prostu czułem się dzisiaj nieswojo. Mimo to dałem z siebie wszystko i próbowałem wszystkiego. Fizycznie po prostu nie czułem się dobrze" - podsumował.

Zverev dodał także, że fizycznie nie czuł się na odpowiednim poziomie przez cały tydzień, ale liczy, że uda mu się zregenerować na nadchodzące US Open, który odbędzie się pod koniec sierpnia. Niemiec nie leci jednak na wakacje. Postawił na odpoczynek w domu rodzinnym.