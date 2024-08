Zakazany gest na igrzyskach. 5 milionów osób obrażonych

Peter Paltchik to izraelski judoka, który w czwartek mógł świętować zdobycie brązowego medalu IO w kategorii do 100 kilogramów. To jego drugi olimpijski krążek. Także brąz zdobył przed trzema laty w Tokio. Jego osoba, w świetle osiągniętego sukcesu, zainteresowała norweskiego media. Portal nrk.no opisuje przypadek Paltchika. Według wielu "powinien on zostać wykluczony z igrzysk".

Skandal na igrzyskach? Norwegowie opisali dokładnie

- To bardzo mocne oświadczenie polityczne w kontekście igrzysk olimpijskich, które mają być apolityczne. To mocny znak polityczny, który pokazuje jego całe poparcie dla wojny w Gazie i na kilku innych frontach - powiedział Hilde Henriksen Waage, profesor historii na Uniwersytecie w Oslo.

Chodzi o świętowanie Paltchika z flagą IDF (Israel Defense Forces). Historyk wyjaśnił, że jest to elitarna jednostka frontowa izraelskiej armii. Według informacji podanych przez NRK syn trenera sportowca zginął na wojnie, walcząc właśnie w tej brygadzie.

Na tym nie kończą się kontrowersje związane z osobą Paltchika. - Jesienią ubiegłego roku zamieścił zdjęcie rakiety z izraelską flagą i napisem „Ippon", terminem używanym do określenia zwycięstw przez nokaut w judo. Następnie napisał „ode mnie do was z radością" - pisze nrk.no. Dodaje co prawda, że post został usunięty z mediów społecznościowych, ale był komentowany przez światowe media, między innymi te w Wielkiej Brytanii.

Norweski portal cytuje słowa szefa delegacji palestyńskiej na igrzyska olimpijskiej Nadera Jayousiego: -Uważamy, że jest to masowe naruszenie przepisów olimpijskich, któremu wszyscy podlegamy - przyznał.

Przypomnijmy, że Palestyński Komitet Olimpijski miał nawet żądać wykluczenia Izraela z Międzynardowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl). Prośba ta została odrzucona. Od października konflikt izraelsko-palestyński przybrał na sile.

NRK przywołuje słowa Paltchika, który w nagraniu opublikowanym przez organizację StandWithUS powiedział. - Wszyscy żołnierze IDF, którzy dumnie i odważnie robią wszystko, co w ich mocy, aby chronić nasz kraj, dają mi ogromne wsparcie i inspirację w mojej podróży. Muszę tylko kiwnąć głową i podnieść rękę w górę na ich cześć.

Norweskie media zastanawiają się jednak, czy Paltchik swojego stanowiska nie przedstawił, znajdując się już w olimpijskiej wiosce. Argumenty? Budynki, które widać w tle podczas nagrania, łudząco przypominają budynki z wioski.

"Regulamin MKOl stanowi, że jedną z podstawowych zasad olimpijskich jest promowanie pokojowego społeczeństwa. MKOl ma również surowe zasady zabraniające promowania postaw politycznych. Dotyczy to między innymi sportowców podczas igrzysk olimpijskich. - Na terenach lub arenach olimpijskich nie jest dozwolona żadna forma demonstracji ani propagandy politycznej, religijnej lub rasowej" - przekonują Norwegowie i spytali Paltchika, czy jego zachowanie jest zgodne z Kartą Olimpijską.

- Oczywiście. Promuję pokój. Cały świat przeżywa trudne chwile. Mam nadzieję, że nie będzie już więcej wojny, żadnych ofiar. Wszyscy ludzie, którzy odchodzą z tego świata, są wielką stratą. Moje serce łączy się ze wszystkimi rodzinami, które straciły bliskich. Reprezentuję mój kraj i całym sercem jestem z nimi – odpowiedział sportowiec.

Izrael podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu zdobył, póki co dwa medale - jeden brązowy wywalczony przez Paltchika i srebro, którym może się pochwalić Inbar Lanir.