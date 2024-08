Awantura o kontrowersyjną Algierkę. MKOl wydał specjalne oświadczenie

Kontrowersje wokół reprezentantki Algierii w boksie zaczęły się na długo przed igrzyskami w Paryżu. Międzynarodowa Federacja Bokserska (International Boxing Association) zawiesiła Imane Khelif w 2023 r. na podstawie testu płci. Ten wykazał u niej m.in. podwyższony poziom testosteronu. Problem w tym, że IBA nie jest aktualnie uznawana przez MKOl, który zawiesił ją w związku z m.in. kłopotami finansowymi w 2019. Od tamtej pory obie organizacje są skonfliktowane, a to może doprowadzić nawet do wycofania boksu z igrzysk w Los Angeles w 2028 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Na medal w judo czekamy prawie trzy dekady. "Jeszcze mamy na to szansę"

Imane Khelif budzi pogardę rywalek. Jedną doprowadziła do płaczu

Jako że MKOl zupełnie nie przejął się wyrokiem IBA, to Khelif, a także inna zawieszona z tego powodu zawodniczka Lin Yu-Ting z Tajwanu, zostały dopuszczone do olimpijskiej rywalizacji. Ku niezadowoleniu wielu zawodniczek, które protestowały jeszcze przed igrzyskami. W ich trakcie kontrowersje i kłótnie tylko się nasiliły. Zwłaszcza po czwartkowej wygranej Khelif nad Angelą Carini. Walka potrwała tylko 46 sekund, ponieważ Włoszka zrezygnowała z dalszej rywalizacji po serii ciosów, rozpłakała się i odmówiła podania ręki rywalce. Mówiła potem reporterom, że nigdy nie poczuła takiej siły ciosu jak od Algierki.

MKOl reaguje na zamieszanie. Jasne stanowisko

Na Khelif wylała się cała fala hejtu i oskarżeń. Poniosło się to na tak ogromną skalę, że zareagować postanowił sam MKOl. Komitet wydał specjalne oświadczenie dotyczące boksu olimpijskiego i całej sprawy z reprezentantką Algierii. "Każdy sportowiec ma prawo do rywalizacji bez dyskryminacji. Wszyscy pięściarze biorący udział w turnieju olimpijskim podlegają pod zasady wyznaczone przez Paris 2024 Boxing Unit. Podobnie jak podczas wcześniejszych igrzysk, płeć zawodników oraz ich wiek są uznawane na podstawie paszportów i innych dokumentów. PBU ustalało przepisy na podstawie rywalizacji w Tokio z 2021 roku, by zachować ciągłość oraz nie wprowadzać zbędnych niejasności" - czytamy.

"Imane Khelif i Lin Yu-Ting stały się ofiarami nagłej i arbitralnej decyzji IBA. Podjęto ją pod koniec mistrzostw świata IBA w 2023 r., kiedy nagle zostały zdyskwalifikowane bez należytego procesu. Zgodnie z protokołem IBA, decyzja ta została początkowo podjęta wyłącznie przez sekretarza generalnego i dyrektora generalnego IBA. Zarząd ratyfikował ją później i dopiero wtedy zwrócił się z wnioskiem o ustalenie procedury stosowanej w podobnych przypadkach w przyszłości i uwzględnienie jej w regulaminie IBA" - kontynuuje MKOl.

Komitet potępił tym samym postępowanie Międzynarodowej Federacji Bokserskiej, które w oświadczeniu wprost nazwał "przeciwieństwem dobrego zarządzania" i podkreślił, że cały hejt na obie zawodniczki powstał w wyniku ich decyzji podjętej bez uczciwego procesu. Na koniec MKOl zagroził, że boks może nie znaleźć się w programie igrzysk w Los Angeles w 2028 r. "MKOl jasno zaznaczył, że federacje bokserskie z całego świata muszą osiągnąć porozumienie, jeśli dyscyplina ta ma pozostać częścią olimpijskiej rywalizacji w Los Angeles w 2028 roku" - podsumował MKOl.