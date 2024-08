Fibak mówi wprost po porażce Świątek. Zwrócił uwagę na jedną rzecz

Po 25 wygranych meczach z rzędu Iga Świątek została pokonana na kortach imienia Rolanda Garrosa. Czterokrotną mistrzynię paryskiej imprezy wielkoszlemowej w półfinale igrzysk olimpijskich pokonała Qinwen Zheng - 6:2, 7:5. To wynik, który zszokował nie tylko Polskę, ale cały świat. "Zdecydowana faworytka turnieju olimpijskiego przegrała w półfinale. Świątek została znokautowana przez Zheng, dla której to największe osiągnięcie w dotychczasowej karierze. Chinka zatrzymała Polkę, która zdominowała ostatnią rywalizację na mączce" - opisywał francuski Eurosport.

Przyczyny porażki polskiej tenisistki doszukuje się Wojciech Fibak. - Chińska zawodniczka popełniła tylko kilkanaście błędów niewymuszonych, a Iga aż 35. Ta statystyka dość obiektywnie oddaje to, co się działo na korcie. Nieraz zachwycam się Igą i jej grą, ale ta liczba mówi sama za siebie. Zresztą tak samo z serwisem: Świątek dokonała przełamania trzy razy, a Zheng siedem. Mówiąc krótko: rywalka zapracowała na to zwycięstwo. Grała odważnie. Iga co prawda walczyła i robiła, co mogła, no ale czegoś zabrakło - mówi były zwycięzca Australian Open w grze podwójnej w rozmowie z "Faktem".

Legendarny polski tenisista do końca wierzył w wygraną liderki rankingu. Mówi, że miał w pamięci niedawny mecz z Naomi Osaką, gdy Świątek obroniła piłkę meczową i wygrała pojedynek drugiej rundy. - Iga wówczas zdołała wydostać się z tej prawie beznadziejnej sytuacji. No a teraz z Zheng się nie udało. A Chinka wygrywała ze Świątek przez bekhend, a nie forhend. Wybrała trudniejszą opcję, a mimo wszystko wygrała - podkreśla Fibak.

To jednak specyficzna sytuacja dla 23-letniej Polki, albowiem porażka nie oznacza definitywnej eliminacji z turnieju. Przed Igą Świątek jeszcze mecz o brązowy medal. - Jestem pewien, że wylało się dużo łez. Wiem, jak Idze zależało na igrzyskach i jak ważne dla naszego kraju są te turnieje olimpijskie. Już może na Wimbledonie jej myśli były tutaj. Wydaje mi się jednak, że Iga się podniesie i zdobędzie brązowy medal - podsumował Fibak.

Iga Świątek o brązowy medal zagra w piątek około godz. 15:00. Jej rywalką będzie Słowaczka Anna Karolina Schmiedlova.