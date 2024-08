Tak "Washington Post" pisze o sensacyjnej porażce Igi Świątek

Nie tak Iga Świątek wyobrażała sobie paryski turniej olimpijski. Polka przegrała w półfinale 2:6, 5:7 z Chinką Qinwen Zheng. Była to dla niej dopiero pierwsza porażka w siódmym meczu przeciwko Chince. Świątek przegrała też pierwszy mecz na paryskich kortach od 2021 r. "To wielka sensacja! Murowana faworytka do złotego medalu w kobiecym turnieju tenisowym przegrała w półfinale. Czterokrotną mistrzynię Rolanda Garrosa nieoczekiwanie zatrzymała Zheng, czyli siódma zawodniczka światowego rankingu" - tak opisywał to francuski dziennik "Le Figaro".

Tak "Washington Post" pisze o sensacyjnej porażce Świątek

Cały świat jest w szoku po porażce polskiej tenisistki, która była murowaną faworytką do wygrania złotego medalu. Wszak, w tym roku po raz trzeci z rzędu zwyciężyła w wielkoszlemowym Roland Garros. "Wygrała w tym miejscu 25 kolejnych meczów" - opisuje tę szokującą porażkę "Washington Post", podkreślając dominację Świątek w Paryżu. "Jej półfinałowa przeciwniczka, Zheng Qinwen, mówiła po meczu, że wiedziała, że jest w stanie pokonać Świątek. Po prostu nigdy tego nie robiła. Przed czwartkiem bilans bezpośrednich meczów wynosił 0-6" - zauważają Amerykanie.

"Washington Post" zwrócił uwagę na zachowanie Igi Świątek po meczu. "Nie jest jasne, co Świątek myślała o tym dniu. To dlatego, że pominęła wszelkie pytania od dziennikarzy prasowych w strefie mieszanej. Z zarumienioną twarzą i czerwonymi oczami Świątek nie zwalniała kroku, mijając dziennikarzy, mówiąc tylko: "Przepraszam. Następnym razem" - podkreślają. Wygląda na to, że Polka stanęła jedynie przed kamerami polskich telewizji. Z zagranicznymi mediami nie zdołała porozmawiać.

Przed liderką rankingu jeszcze mecz o brązowy medal. W piątek około godz. 15:00 zmierzy się z Anną-Karoliną Schmiedlovą ze Słowacji.