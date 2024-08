"Zdrajczyni" Rosji zdobyła medal olimpijski. "Po to zmieniłam obywatelstwo"

Igrzyska olimpijskie w Paryżu nie cieszą się w Rosji wielkim zainteresowaniem. Do stolicy Francji poleciało zaledwie 16 sportowców z tego kraju, nie mogą oni startować pod własną flagą, a ich osiągnięcia nie liczą się do klasyfikacji medalowej. Ostatnio w kraju zapanowało jednak spore poruszenie. Wszystko po tym, jak zawodniczka, która jeszcze rok temu pływała dla Rosji, zdobyła medal... tyle że dla Francji.

Rosjanka ma medal olimpijski. "Właśnie po to zmieniłam obywatelstwo"

Mowa o Anastazji Kirpicznikowej. 24-letnia pływaczka na igrzyskach w Tokio reprezentowała Rosję i zajęła tam siódme miejsce w wyścigu na 1500 m stylem dowolnym. Pięciokrotnie sięgała też po mistrzostwo Europy. Rok temu postanowiła zakończyć swoje starty dla Rosji i dostała francuskie obywatelstwo. Na początku tego roku otrzymała zgodę na start w nowych barwach i zakwalifikowała się na igrzyska.

W środę wystartowała w finale swojej koronnej konkurencji - 1500 m stylem dowolnym. Z czasem 15:40.35 zajęła drugie miejsce. Ustąpiła jedynie ośmiokrotnej mistrzyni olimpijskiej Katie Ledecky, która dodatkowo ustanowiła rekord olimpijski - 15:30.02. Podium uzupełniła Niemka Isabel Gose.

Świeżo upieczona srebrna medalistka olimpijska sama przyznała, że to właśnie możliwość występu na igrzyskach zmotywowała ją, by wyjechać z Rosji. - Wciąż jestem w szoku. Właśnie po to zmieniłam obywatelstwo sportowe - aby stanąć na podium olimpijskim. Szczerze mówiąc, marzyłam o brązie, bo Simona Quadarella przez te wszystkie lata była druga za Katie Ledecky. Ale teraz to ja jestem druga! - cieszyła się, cytowana przez sportmail.ru.

We Francji jest bohaterką, w Rosji na cenzurowanym. "Jest to porównywalne do zdrady"

A jak na jej przenosiny zareagowali Francuzi? - Naprawdę uznali mnie za swoją. Są i tacy, którzy nie są z tego powodu szczęśliwi. Są też hejterzy - jak w Rosji. Większość jednak mnie wspiera. Jeszcze przed zawodami wielu pisało do mnie w mediach społecznościowych: "Mamy nadzieję, że będziesz miała medal". Dominowały bardziej pozytywne komentarze. Ale były też różne rzeczy w stylu: "Jesteś zdrajczynią i tyle". Po prostu nie zwracam na to uwagi. Zwłaszcza teraz widzimy, że zmieniłam swoje życie i dokonałam właściwego wyboru - tłumaczyła.

W Rosji sukces Kirpicznikowej wcale nie został dobrze przyjęty. Pływaczkę postanowił ostro skrytykować dwukrotny mistrz olimpijski w biathlonie Dmitrij Wassiliew. - Gdyby nasze państwo nie zostało tak nielegalnie odsunięte od międzynarodowych zawodów, byłbym spokojny o to, że Kirpicznikowa nie przeniosłaby się do reprezentacji Francji i zdobyła medal olimpijski dla nas. Ale teraz jesteśmy w trudnej sytuacji. Dla każdego obywatela, który urodził się na terytorium Rosji, Rosja jest matką. A kiedy rezygnujesz ze swojej matki w trudnym czasie i zaczynasz startować dla Francji, jest to porównywalne do zdrady - grzmiał na antenie Match TV.