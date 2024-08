W Rosji totalnie odlecieli. Chcą usunąć Igę Świątek z igrzysk w Paryżu

Iga Świątek, choć była uznawana za murowaną faworytkę do złota olimpijskiego, nie zagra w finale turnieju rozgrywanego na uwielbianych przez siebie kortach Rolanda Garrosa. W półfinale przegrała z Chinką Qinwen Zheng 2:6, 5:7. W piątek, w meczu o trzecie miejsce, zagra z sensacją paryskich zmagań - Anną Karoliną Schmiedlovą.

Rosjanie piszą o geście Świątek. Nie gryźli się w język

- W decydującym momencie Zheng nie zadrżała ręka, i mimo że Świątek miała break pointa, to Chinka zasłużenie wygrała mecz 6:2, 7:5 i to ona zagra w finale igrzysk olimpijskich. Ale jak mogło być inaczej, skoro Świątek popełniła 36 niewymuszonych błędów przy 13 rywalki. Dla Polki to pierwsza porażka na paryskich kortach od ponad trzech lat. Ostatni raz przegrała na nich w ćwierćfinale Rolanda Garrosa w 2021 r., kiedy z turnieju wyrzuciła ją Maria Sakkari - komentował dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter.

Przegraną Polki opisują światowe media. W Rosji także poświęcono jej kilka słów. Po porażce polska tenisistka zalała się łzami, ale emocje dziewczyny można zrozumieć. Jednak to, co się wydarzyło, nie usprawiedliwia braku szacunku wobec innych - napisał portal sportbox.ru, odnosząc się do sytuacji, która miała miejsce już po meczu.

- Czy Świątek w ogóle zna zasady przyzwoitości? Znalazła siłę, by uścisnąć dłoń przeciwniczki, a nawet wycisnąć z niej odrobinę wdzięczności za mecz. 23-letnia tenisistka po prostu zignorowała sędziego, nie przejmując się zasadami przyzwoitości. Oczywiście w każdym przegranym meczu można znaleźć powód do oburzenia sędziego, ale tutaj Świątek jest sama sobie winna. Czy można się dziwić, że wielu nie podobało się jej zachowanie? Poza tym Idze po prostu nie zależy na duchu olimpijskim! Jeśli Świątek nie szanuje turnieju, w którym bierze udział, to po co dawać jej szansę na grę o brąz? Organizatorzy igrzysk mają obowiązek usunąć polskiego sportowca, który nie szanuje tradycji ruchu olimpijskiego - skomentowano we wspomnianym źródle.

Według dziennikarzy tamtejszych mediów nie można usprawiedliwiać zachowania Polki. Postępowanie nazwał "obrzydliwym czynem", a w tytule artykułu stwierdził wprost, że na igrzyskach ma miejsca na "polskie prostactwo".

Dla Igi Świątek to jeszcze nie koniec zmagań w Paryżu. W piątek zagra o brąz ze Słowaczką Anną Karoliną Schmiedlovą. Mecz zaplanowany został około 15:30.