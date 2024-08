Natychmiast wyrzucili go z igrzysk! Zero litości. Oto powód

Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu jest jedna dyscyplina, w której rywalizacja odbywa się 15 tysięcy kilometrów od epicentrum wydarzeń. To surfing, który w programie imprezy czterolecia znajduje się raptem od trzech lat. Tegoroczna edycja okryła się jednak dość mocną aferą, albowiem doszło do dyskwalifikacji australijskiego sędziego Bena Lowe'a. Został on odesłany do domu.

Fot. REUTERS/Ed Sloane