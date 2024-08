Pogromczynie Świątek i Gauff zagrają w finale! W drugim secie było 0:6

Turniej singla kobiet na igrzyskach olimpijskich w Paryżu obfitował w niespodzianki i sensację. Jedną z nich, bardzo niemiłą, polscy kibice przeżyli w czwartkowe popołudnie, gdy Iga Świątek przegrała w półfinale z Chinką Qinwen Zheng 2:6, 5:7.

Sensacją była z kolei obecność w drugim półfinale Chorwatki Donny Vekić (WTA 21) oraz Słowaczki Anny Karoliny Schmiedlovej (WTA 67). Vekić w tym turnieju potrafiła pokonać już Amerykankę Coco Gauff (WTA 2), a Schmiedlova wyeliminowała Włoszkę Jasmine Paolini (WTA 5) oraz Czeszkę Barborę Krejcikovą (WTA 10).

Vekić zagra o złoto, Schmiedlova ze Świątek o brąz. Deklasacja w drugim półfinale

Jednak gdy obie tenisistki wyszły w czwartek wieczorem na kort Philippe'a Chatriera, wątpliwości, która z nich jest lepsza, nie było żadnych. I tym razem kolejnej niespodzianki już nie było, bo zdecydowanie wyżej notowana Vekić rozbiła swoją przeciwniczkę, oddając jej zaledwie cztery gemy. Wynik 6:4, 6:0 mówi absolutnie wszystko.

Vekić zagrała w tym meczu absolutnie perfekcyjnie przy własnym serwisie, przy którym nie pozwoliła Słowaczce choćby na jednego break pointa. Grając w ten sposób, Chorwatka potrzebowała jedynie szukać swoich szans na przełamanie. W pierwszej partii takowa przyszła w piątym gemie, gdy Vekić przełamała Schmiedlovą gładko do 15, a później trzymając swój serwis wygrała 6:4.

Drugi set to już kompletna deklasacja, bo Schmiedlova tylko w jednym gemie zdołała zdobyć dwa punkty. Łącznie w całej partii zdobyła tylko sześć "małych" punktów i Vekić nie miała większych problemów, by pokonać ją 6:0, a następnie ze łzami w oczach świętować awans do olimpijskiego finału, w którym w sobotę zmierzy się z Qinwen Zheng.

Schmiedlova z kolei ma bardzo niewiele czasu na regenerację, bo jej mecz o brązowy medal igrzysk olimpijskich w Paryżu z Igą Świątek odbędzie się w piątek około godziny 15:30. Będzie to drugi mecz od godziny 13:30 na korcie Philippe'a Chatriera, gdzie wcześniej półfinał mężczyzn rozegrają Hiszpan Carlos Alcaraz oraz Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime.