Jest godzina meczu Igi Świątek o medal. Kluczowe wieści!

- Miałam dziurę na bekhendzie. To jest zazwyczaj moje najmocniejsze uderzenie, a dzisiaj nie byłam dobrze technicznie ustawiona, pewnie też ze względu na napięcie. Graliśmy dzień po dniu, nie było kiedy tego doszlifować. Oczywiście to żadne wytłumaczenie, Zheng doskonale to wykorzystała. Z tego jak się ten mecz potoczył, dokładnie to wynika. No więc... No po prostu... Zawaliłam - mówiła zapłakana Iga Świątek tuż po porażce 2:6, 5:7 z Chinką Qinwen Zheng w półfinale turnieju olimpijskiego. Polka musi się otrząsnąć, ponieważ już w piątek czeka ją bój o brązowy medal.

Uwaga, uwaga! Zmiana godziny meczu Świątek o brąz

Początkowo ostatnie starcie 23-latki w Paryżu zaplanowano jako drugie spotkanie od godz. 12:00, tuż po pierwszym półfinale mężczyzn, który miał rozpocząć się o tej porze. Kilka godzin po spotkaniu z Qinwen Zheng przekazano jednak nowy plan gier.

Ostatecznie mecz Świątek o brąz w Paryżu odbędzie się jako drugi, jednak od godz. 13:30. Polka wyjdzie na kort po półfinałowym spotkaniu Carlosa Alcaraza z Felixem Auger Aliassime. To oznacza, że najprawdopodobniej jej mecz powinien rozpocząć się po godz. 15:00. Wszystko zależy jednak od długości spotkania panów. O krążek na igrzyskach olimpijskich 23-latka zmierzy się albo z Anną Karoliną Schmiedlovą, albo z Donną Vekić. Obie tenisistki w późnych czwartkowych godzinach zagrają o finał, a przegrana będzie rywalką Polki.

Oznacza to, że niezależnie od wyniku tego spotkania przeciwniczka Igi Świątek będzie miała bardzo mało czasu na regenerację przed piątkowym meczem. To z pewnością działa na korzyść liderki światowego rankingu, która pragnie wrócić do domu z pierwszym w karierze medalem olimpijskim. Aby tak się stało, Polka musi wziąć się w garść po fatalnym meczu z Qinwen Zheng, który zupełnie nie poszedł po jej myśli. Teraz frustrację i gniew trzeba zamienić na jeszcze większą motywację! Finał pań odbędzie się w sobotę, natomiast turniej mężczyzn rozstrzygnie się dzień później. Zapraszamy do śledzenia meczu Świątek na Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej.