Co za ekipa! Same znane twarze na meczu Polaków

Z głośników sączy się muzyka ulicy. Jeśli można tak powiedzieć. Chyba można? Buja, fajnie jest! Trybuny pełne, elegancki Place de la Concord tańczy i jest biało-czerwony. Na trybunach między innymi siatkarki: Agnieszka Korneluk, Martyna Łukasik, Katarzyna Wenerska, Olivia Różański. – Ale fajnie było! To nasze pierwsze wyjście na pokibicowanie Polakom na tych igrzyskach. Teraz lecimy jeszcze na siatkarzy plażowych – mówi nam Wenerska. Całej paczce życzymy powodzenia i też lecimy dalej.

Na dole trybun, blisko boiska, stoi dumny prezes. Radosław Piesiewicz rządził polską koszykówką, zanim został szefem całego naszego olimpizmu. Uważa, że basket nad Wisłą zastał drewniany, a sprawił, że teraz jest murowany. Są tacy, którzy uważają, że to przechwałki. Ale trudno dyskutować z faktami. A te są takie, że koszykarze 3x3 drugi raz z rzędu grają na igrzyskach, gdzie występuje tylko osiem najlepszych drużyn. I mają szansę zrobić na tych igrzyskach, w Paryżu, dobry wynik.

"Polska! Polska! Polska!" – krzyczał Piesiewicz w trakcie meczu, rozpoczynając nasz doping. Był jak gniazdowy na trybunie ultrasów, a nie jak dystyngowany działacz. Po meczu jest troszkę zmęczony i bardzo szczęśliwy. – Ja wszystkie sporty kocham. No ale ten najmocniej – uśmiecha się, gdy pytam o wrażenia. A gdy nawiązuję do jego żywiołowości sprzed kilku i kilkunastu minut, to chyba odrobinę się zawstydza. – Najważniejsze, że wygraliśmy. Mamy drugie zwycięstwo, po tym nad USA – mówi.

Czy na meczu z USA był? Pytać nie trzeba. – Ja zawsze jestem! – zapewnia. Teraz na meczu polskich koszykarzy był też m.in. Dawid Podsiadło. Jak się bawił przy rytmach trochę innych niż te, które sam proponuje fanom? Tego nie wiemy, z nim nie zdążyliśmy zbić piony i pogadać o tych naszych dużych, fajnych chłopakach, co to sobie tu pykają w kosza jak na blokowisku. Ale – coś tak czujemy – jeszcze będzie okazja. Bo tu jest naprawdę fajnie, fajniusio i po koleżeńsku! Najbliższa okazja już w piątek – o godzinie 10.35 gramy z Holendrami, a o 22.05 – z Serbami.