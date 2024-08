Polacy uciszyli 12 tysięcy Francuzów. Co za widok, co za uczucie!

Tak ogłuszający doping, jaki powitał wbiegających na boisko Juliena Lyneela i Remiego Bassereau, rzadko się słyszy na turniejach siatkówki plażowej. Ale organizatorzy igrzysk w Paryżu zadbali o to, aby mecze tej dyscypliny robiły wrażenie. Trybuny na 12 tysięcy osób, a przede wszystkim ulokowanie boiska tuż obok symbolu Francji zrobiło swoje. Wobec tego wygrana 2:0 z Lyneelem i Bassereau, która przypieczętowała awans Bartosza Łosiaka i Michała Bryla na pewno na długo zostanie w pamięci Polaków.

Podczas igrzysk w Rio de Janeiro siatkarze plażowi rywalizowali na słynnej plaży Copacabana, a podczas igrzysk w Paryżu zapewniono im co najmniej równie atrakcyjną lokalizację. Bo trudno inaczej nazwać sąsiedztwo wieży Eiffla. A jak jeszcze do tego doda się, że Bryl i Łosiak grali wieczorem przeciwko duetowi gospodarzy, to już łatwo sobie wyobrazić, że wyglądało to magicznie.

- Jasne, będziemy mieć przeciwko sobie publiczność, choć parę osób będzie z nami - rzucił przed tym meczem Łosiak. A potem ze śmiechem dodał, że pewnie łącznie będzie to 10 osób.

Było ich więcej, bo na trybunach pojawili się m.in. dwaj siatkarze halowej reprezentacji Polski - Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek. Było też kilka polskich flag i słychać było od czasu do czasu "Polska, Polska". Ale przewagę i to przygniatającą mieli oczywiście francuscy fani, którzy od początku stworzyli niesamowite widowisko. Jeszcze przed meczem pojawiły się flagi i sektorówka.

A gdy tylko zaczął się mecz, to każdy punkt Lyneela i Bassereau był nagradzany wrzawą, a ten zdobywany przez Polaków jękiem zawodu. Gdy Biało-Czerwoni objęli ekspresowo prowadzenie 5:0, to Francuzi poprosili o przerwę, a cała publiczność zaczęła mocno tupać. Wrażenie niesamowite. Tak samo jak wtedy, gdy kibice zaczęli podczas jednej z kolejnych przerw skakać i tańczyć. Bryl i Łosiak zgodnie z przypuszczeniami wygrali, psując zabawę tłumowi, choć ten skupił się chwilę później na oczekiwaniu na kolejny mecz. Po igrzyskach obiekt ten zostanie rozebrany, ale wspomnienia z takich meczów zostaną w przypadku siatkarzy plażowych zapewne na zawsze.