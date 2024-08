Oskarżony o oszustwo. Potężna afera wokół niewyobrażalnego rekordu świata

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczęły się prawie tydzień temu. Sportowcy z całego świata w dziesiątkach dyscyplin codziennie rywalizują o medale. Ta sztuka udała się już reprezentantowi Chin, który stał się hegemonem w rywalizacji pływaków! W środę w stolicy Francji odbył się finał wyścigu na 100 m stylem dowolnym. Najszybszy był Zhanle Pan, który za kilka dni skończy dopiero 20 lat!

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Linette odpadła z igrzysk: Nie grałam na swoim najwyższym poziomie

Australijczyk grzmi po nowym rekordzie świata. "

Nie dość, że Pan zdobył złoto, to w dodatku ustanowił nowy rekord świata w tej konkurencji, uzyskując fenomenalny czas 46,40 s. Wynik ten jest jeszcze bardziej imponujący, jeśli spojrzymy na całą stawkę. Drugiego Australijczyka - Kyle'a Chalmers - Chińczyk wyprzedził aż o 1,08 s! Ostatnie miejsce na podium wywalczył Rumun David Popovici.

Niedługo po wyczynie Zhanle Pana głos zabrał Brett Hawke. To były reprezentant Australii, który brał udział w igrzyskach olimpijskich w 2000 i 2004 roku. Jego zdaniem rekord ustanowiony przez nastolatka z Chin jest po prostu... nierealny! - Szczerze mówiąc, jestem zły po tych zawodach. Zły z wielu powodów. Słuchajcie, przyjaźnię się z najszybszymi pływakami w historii, od Rowdy'ego Gainesa i Alexandra Popova, przez Gary'ego Halla Jr., Anthony'ego Ervina, po króla Kyle'a Chalmersa. Znam ich dobrze. Studiowałem ten sport, uczyłem się szybkości i jestem ekspertem w tej kwestii. Teraz jestem zaskoczony, bo ludzką siłą nie da się aż tak zdominować swoich przeciwników. To nierealne! - grzmiał ekspert w mediach społecznościowych.

Następnie 49-latek zaznaczył, że nie ma na celu uderzyć w samego Zhanle Pana, lecz jego zdaniem osiągnięcie Chińczyka było wręcz niemożliwe. - Nie jestem przeciwny konkretnej osobie ani całemu krajowi. Po prostu mówię, co widzę. Kyle Chalmers, David Popovich, Jack Alexie - na 100 metrów stylem dowolnym nie da się ich pokonać na pełnym dystansie w takim czasie. To niemożliwe. Ludzki organizm nie jest w stanie tego zrobić, więc nie wkurzajcie mnie! To nierealne - dodawał w jednym z filmików.

Co ciekawe, Zhanle Pan w Paryżu poprawił rekord, który wcześniej także należał do niego. 11 lutego tego roku podczas mistrzostw świata w Katarze nastolatek przepłynął 100 m stylem dowolnym w czasie 46,80.

W tym temacie warto wspomnieć o głośnej aferze wokół chińskich pływaków, która miała miejsce trzy lata temu. Wówczas u 23 zawodników z tego kraju wykryto pozytywne wyniki testu na obecność trimetazydyny - leku na serce sklasyfikowanego jako środek dopingujący. Sportowcy wytłumaczyli, że zażyli go nieświadomie w jednym z hoteli, a Światowa Agencja Antydopingowa na czele z Witoldem Bańką przyjęła takie wyjaśnienie, dzięki czemu mogli oni wystąpić na igrzyskach w Tokio.

Co prawda Zhanle Pan nie znalazł się wśród oskarżonych, jednak po głośnej, międzynarodowej burzy Chińczycy są pod większym nadzorem. Sam 19-latek przyznał, że "w zeszłym roku przeprowadzono na nim 29 testów i żaden nie dał pozytywnego wyniku". Jak sytuacja wyglądała w ostatnich miesiącach? - Od maja do lipca miałam 21 testów, żaden nie był pozytywny. Dzisiaj zrobiłem już drugi test. Myślę, że nie ma to na mnie większego wpływ - mówił w rozmowie z chińskimi reporterami cytowany przez agencję Agerpres.