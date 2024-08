Szpilka zobaczył, co się dzieje na igrzyskach i wypalił. Jaśniej się nie da

Dopuszczenie Imane Khelif z Algierii do rywalizacji w igrzyskach olimpijskich w Paryżu wzbudziło wiele emocji. Pięściarka została zdyskwalifikowana przez Międzynarodową Federację Bokserską, ponieważ miała zbyt wysoki poziom testosteronu i wykryto u niej chromosomy XY. Mimo to została dopuszczona do udziału w igrzyskach.

REKLAMA

Zobacz wideo Na medal w judo czekamy prawie trzy dekady. "Jeszcze mamy na to szansę"

W czwartek zmierzyła się z Włoszką Angelą Carini w 1/8 finału w wadze półśredniej. Carini wytrzymała jednak zaledwie 46 sekund. Po otrzymaniu bardzo mocnego ciosu zdecydowała się na poddanie walki. Niedługo później padła na ring i zalała się łzami. Nie podała również ręki rywalce. - Otrzymałam bardzo mocne ciosy. Czy ta walka była nieuczciwa? Nie mnie to oceniać - mówiła po walce Carini.

Artusz Szpilka skomentował kontrowersyjną walkę z igrzysk olimpijskich w Paryżu

Na powyższą sytuację w jednoznaczny sposób zareagował Artur Szpilka, cytując na portalu X nagranie z walki Carini z Khelif. W swoim wpisie były pięściarz zamieścił pięć emotikon wymiotowania, więc jasno widać, co sądzi o całej tej sprawie.

Jednocześnie trzeba podkreślić, że chociaż w sieci nie brakuje określeń, że Carini walczyła z "mężczyzną przebranym za kobietę", tomożna zweryfikować, że nic takiego nie miało miejsca. W mediach społecznościowych przedstawiono zdjęcia z dzieciństwa Algierki.

Całą sprawę skomentowała także premier Włoch Giorgia Meloni. - Od lat nie zgadzam się z MKOl w tej sprawie. Pojedynek nie był na równych zasadach. Uważam, że zawodniczki, które mają męskie cechy genetyczne, nie powinny być dopuszczane do zawodów kobiecych. I nie dlatego, że chcemy kogokolwiek dyskryminować, ale po to, aby chronić prawo zawodniczek do rywalizacji na równych warunkach - powiedziała w rozmowie z Casa Italia.