Potężna sensacja w Paryżu. To mogła być najpiękniejsza historia igrzysk

Czwartek na igrzyskach olimpijskich w Paryżu znów przyniósł wiele emocji. Nie obyło się również bez sensacji. Największą z nich było odpadnięcie Igi Świątek (1. WTA), która w półfinale niespodziewanie przegrała z Qinwen Zheng (7. WTA) 2:6, 5:7. Gra Polki pozostawiała wiele do życzenia - Widać było, że momentami Iga się spieszyła. Zawodziła selekcja uderzeń. Nie powinna kończyć z piłek, z których kończy się naprawdę bardzo trudno - analizowała Agnieszka Radwańska. W tym dniu byliśmy świadkami jeszcze jednej niespodzianki.

Czeszki nie dały rady. Odpadły z igrzysk olimpijskich w Paryżu

Mowa o czeskich deblistkach, czyli Barborze Krejcikovej (10. WTA) oraz jej rodaczce Katerinie Siniakovej (38. WTA). W czwartek reprezentantki z kraju naszych południowo-zachodnich sąsiadów w ćwierćfinale turnieju gry podwójnej zagrały przeciwko młodym Rosjankom Mirrze Andriejewej (23. WTA) i Dianie Shnaider (24. WTA). Krejcikova i Siniakova to legendarny duet, który ma na koncie 16 wygranych turniejów, w tym siedem wielkoszlemowych, a także złoty medal olimpijski. Pod koniec ubiegłego roku dominatorki zdecydowały o tym, że nie będą występować razem. Przed igrzyskami ponownie połączyły siły.

Mimo to jako faworytki postrzegano Czeszki, które wcześniej w dwóch setach pokonywały Tajwanki i Japonki. Tymczasem spotkanie o półfinał w Paryżu było dosyć jednostronne, ale nie ze względu na występ Krejcikovej i Siniakovej. Na korcie w stolicy Francji królowały przede wszystkim Rosjanki sąsiadujące ze sobą w rankingu WTA. W pierwszym secie 17-letnia Andriejewa i jej trzy lata starsza rodaczka kompletnie zdominowały przeciwniczki. Pozwoliły im na urwanie tylko jednego gema, po czym triumfowały z wynikiem 6:1 po nieco ponad trzydziestu minutach gry.

Druga partia była nieco inna. Tym razem Czeszki postawiły się młodszym rywalkom. Choć w pewnym monecie przegrywały 3:5, to zdołały przełamać Rosjanki i doprowadzić do remisu. To jednak nie wystarczyło. Nie udało im się zatrzymać rozpędzonych reprezentantek Rosji, które popełniały znacznie mniej niewymuszonych błędów. Do tego dołożyły skuteczne returny i zagrania kończące, dzięki czemu ostatecznie zwyciężyły 6:1, 7:5. Tym samym nie napisze się jedna z najpiękniejszy historii tych igrzysk.

W półfinale igrzysk olimpijskich Mirra Andriejewa i Diana Shnaider zagrają z hiszpańską parą Cristina Bucsa (60. WTA) i Sara Sorribes Tormo (71. WTA).