Katastrofalny dzień dla Polski. Stracił szansę na ostatniej prostej!

Rywalizacja w żeglarstwie na igrzyskach olimpijskich rozpoczęła się w poniedziałek i w czwartkowe popołudnie, po piętnastym wyścigu, zakończyła się rywalizacja w fazie wstępnej. W niej bardzo dobrze zaprezentował się Paweł Tarnowski, który po środowych zmaganiach zajmował drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. 30-latek zdobył w lutym bieżącego roku wicemistrzostwo świata w klasie iQFoil, która w Paryżu debiutuje na igrzyskach (chociaż zawody odbywają się w Marsylii na Morzu Śródziemnym).

Dramat Pawła Tarnowskiego. Jeden wyścig zadecydował o braku bezpośredniego awansu do półfinału

Jak dzień wcześniej, tak i w czwartek zmagania nie rozpoczęły się zgodnie z planem i były opóźnione. Odbyły się wyścigi numer jedenaście i dwanaście. W nich Tarnowski zajął odpowiednio trzecie i jedenaste miejsce. Tym samym spadł na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej ze stratą trzech punktów do pierwszego Grae Morrisa. W tej konkurencji wygrywa ten, kto po wszystkich wyścigach ma najmniej punktów (za pierwsze miejsce 1 pkt, za drugie 2 pkt, za trzecie 3 pkt itd.).

Po blisko dwugodzinnej przerwie żeglarze rozpoczęli rywalizację w trzynastym wyścigu. Ten Paweł Tarnowski zakończył dopiero na 23. miejscu! Po nim spadł na czwarte miejsce i strata do Morrisa wynosiła już sześć punktów. Dalej jednak pozostawały dwa ostatnie wyścigi.

Tak się jednak tylko wydawało, gdyż oba zostały usunięte z harmonogramu z powodu niewystarczającej siły wiatru! Tym samym feralny, trzynasty wyścig sprawił, że Paweł Tarnowski nie wystąpi w półfinale, a będzie musiał przejść przez ćwierćfinał, żeby rywalizować o medale.

Skrócona klasyfikacja generalna po trzynastym wyścigu:

Grae Morris (Australia) - 60 pkt Tom Reuveny (Izrael) - 63 pkt Josh Armit (Australia) - 66 pkt Paweł Tarnowski (Polska) - 66 pkt Luuc van Opzeeland (Holandia) - 70 pkt Nicolo Renna (Włochy) - 73 pkt Noah Lyons (Stany Zjednoczone) - 88 pkt Sam Sills (Wielka Brytonia) - 88 pkt Ethan Westera (Aruba) - 90 pkt Nacho Baltasar Summers (Hiszpania) - 98 pkt

Zwycięstwo w klasyfikacji generalnej zapewniało medal

Najlepszy zawodnik rundy kwalifikacyjnej awansuje bezpośrednio do finału, miejsca 2-3 to awans do półfinału, z kolei 4-10 do ćwierćfinału. Faza pucharowa wygląda w taki sposób, że z 1/4 finału dwoje najlepszych zawodników wchodzi do 1/2, a tam również tylko dwóch dołącza do zwycięzcy rundy kwalifikacyjnej w trzyosobowym finale. Zatem wygrana w niej gwarantuje zdobycie medalu.

Zmagania w ćwierćfinale, półfinale oraz finale rozpoczną się w piątek 2 sierpnia około godziny 14:30.