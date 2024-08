To nie miało sensu. Walka zakończona po 45 sekundach. Skandal w Paryżu

Walka Angeli Carini z Imane Khelif od samego początku budziła wiele kontrowersji. Algierka została zdyskwalifikowana przez Międzynarodową Federację Bokserską, ponieważ miała zbyt wysoki poziom testosteronu i wykryto u niej chromosomy XY. Mimo to została dopuszczona do udziału w igrzyskach olimpijskich. Jeszcze przed walką było o tej sprawie bardzo głośno we Włoszech. Tamtejsi dziennikarze i politycy martwili się o start ich zawodniczki.

Skandal na igrzyskach. Włoszka poddała walkę po kilkudziesięciu sekundach

Mimo to Carini weszła do ringu i stanęła do walki z Khelif. Wytrzymała jednak zaledwie 46 sekund. Po otrzymaniu bardzo mocnego ciosu zdecydowała się na poddanie walki. Niedługo później padła na ring i zalała się łzami. Nie podała również ręki rywalce. Wywołało to ogromną burzę w sieci. "Carini powinna pozwać MKOl", "wstyd", "dla mnie to ona jest prawdziwą bohaterką i zwyciężczynią" - czytamy na Twitterze.

- Otrzymałam bardzo mocne ciosy. Czy ta walka była nieuczciwa? Nie mnie to oceniać. Po pierwszej minucie nie miałam już ochoty walczyć. Zaczęłam odczuwać silny ból w nosie. Poddawanie się nie jest w moim stylu, ale nie miałam innego wyjścia. Weszłam na ring dla mojego ojca. Podczas ostatnich igrzysk umierał - powiedziała Carini. Głos w tej sprawie zabrał również jej trener Emanuele Renzini.

- Łatwiej byłoby się nie pojawić w ringu, ponieważ całe Włochy od wielu dni prosiły ją, aby nie walczyła. Ale Angela była zmotywowana i chciała to zrobić. Podczas losowania, kiedy spotkała się z rywalką, powiedziała mi, że "to nie w porządku" - stwierdził. Po czym potwierdził, że Carini zrezygnowała po otrzymaniu bardzo mocnego ciosu, ale "nie ma nic do zarzucenia rywalce", a brak pożegnania na koniec był spowodowany rozczarowaniem.

Sprawa wywołała wielką burzę we Włoszech i głośno komentują ją politycy. Premier Giorgia Meloni wprost powiedziała, że walka nie była uczciwa. - Od lat nie zgadzam się z MKOl w tej sprawie. Pojedynek nie był na równych zasadach. Uważam, że zawodniczki, które mają męskie cechy genetyczne, nie powinny być dopuszczane do zawodów kobiecych. I nie dlatego, że chcemy kogokolwiek dyskryminować, ale po to, aby chronić prawo zawodniczek do rywalizacji na równych warunkach - powiedziała w rozmowie z Casa Italia.