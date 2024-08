Zadecydują najbliższe godziny. Po tym pytaniu przerwano wywiad z Igą Świątek

Iga Świątek przegrała z Qinwen Zheng 2:6, 5:7 w półfinale turnieju olimpijskiego w Paryżu. To oznacza, że nie wystąpi w sobotnim finale i nie będzie miała okazji powalczyć o złoto igrzysk. Pozostaje jednak szansa na brązowy medal, o który będzie miała okazję rywalizować w piątek. Kluczowe pytanie na ten moment brzmi: czy nasza tenisistka zdoła pozbierać się po czwartkowym niepowodzeniu z Zheng?

Turniej olimpijski jest specyficzny na tle pozostałych imprez rangi WTA czy Wielkiego Szlema, o czym właśnie przekonuje się Świątek. Mimo przegranej nie odpada z rywalizacji, a będzie miała okazję rozegrać jeszcze jedno spotkanie. W żadnym innym turnieju indywidualnym tenisistka nie dostaje drugiej szansy, z wyłączeniem kończącej sezon imprezy WTA Finals, gdzie odbywają się rozgrywki grupowe.

Na ten moment nie wiadomo, z kim Świątek zmierzy się w meczu o brąz. To będzie gorsza z pary: Anna Karolina Schmidlova - Donna Vekić. Pewne jest jednak, że faworytką do zwycięstwa w piątkowym spotkaniu pozostanie Polka. Zarówno Schmiedlova, jak i Vekić nie są tak utytułowane, dla nich sam awans do strefy medalowej to już wielki sukces.

Mecz o brąz rozegra się w głowie

Mimo przegranej z Zheng Świątek nadal jest królową mączki, ma cztery tytuły wielkoszlemowe wywalczone w Paryżu. Nic jej tego nie odbierze - tak jak i gigantycznych możliwości dominowania nad rywalkami na nawierzchni ziemnej. Pytanie tylko, czy z tej szansy skorzysta w ostatnim występie na tegorocznych igrzyskach?

Prawdopodobnie wszystko rozegra się ponownie - jak w półfinale - na płaszczyźnie mentalnej. Świątek przyjechała do Paryża po złoty medal, występ na igrzyskach od wielu miesięcy wskazywała jako cel numer jeden na sezon 2024. To nie było pompowanie balonika ze strony dziennikarzy - sama zawodniczka podkreślała, jakie wyzwanie stawia najwyżej. Trudno, żeby było inaczej, skoro mówimy o liderce rankingu, kortach ziemnych i to paryskich, a po drodze odpadły największe rywalki Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.

Na razie nasza tenisistka jest, co naturalne, podłamana. Jej krótki wywiad z Eurosportem po półfinale z Zheng rozdzierał serca kibiców. - No po prostu, zawaliłam - powiedziała Świątek. A po kolejnym pytaniu reportera Pawła Kuwika o mecz o brązowy medal zaczęła płakać i tak zakończyła się rozmowa. To oczywiście może niepokoić.

Przed zawodniczką oraz teamem Polki wyzwanie - podnieść się i powalczyć o medal. Jest o co walczyć, bo polski tenis jeszcze nigdy nie przywiózł olimpijskiego krążka z igrzysk. Złoto było marzeniem Świątek, jej fanów i dziennikarzy, ale brąz także należałoby docenić. Może nawet bardziej, gdyby potrafiła po czwartkowym niepowodzeniu otrzepać się i stanąć skutecznie do rywalizacji?

Nie powtarzać występu Novaka Djokovicia

O tym, jakie to jest trudne, przekonał się trzy lata temu Novak Djoković. W 2021 roku Serb był absolutnym dominatorem. Wygrał Australian Open, Roland Garros i Wimbledon. Na igrzyska do japońskiego Tokio leciał jako murowany faworyt, ale przegrał. Najpierw w półfinale z Alexandrem Zverevem, późniejszym zwycięzcą turnieju, a potem w meczu o brąz z Pablo Carreno Bustą.

Niepowodzenie ze Zverevem odbierano w kategoriach niespodzianki, ale nie sensacji - w końcu Niemiec to uznany zawodnik z czołówki. Jednak porażka z Hiszpanem w kolejnym spotkaniu była już trudna do wytłumaczenia. Miejmy nadzieję, że Świątek okaże się mocniejsza od Djokovicia i nie pójdzie jego śladem.

Mecz o brązowy medal może być łatwiejszy, jeśli nasza tenisistka zapomni o tym, że nie ma już szans na złoto. Może być jednak także trudniejszy, gdy będzie rywalizować ze świadomością, że przegrana skończy się powrotem do domu bez jakiegokolwiek krążka. Najbliższe godziny to ciężka praca dla Igi i jej najbliższych. Oby zakończona sukcesem!