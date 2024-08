Świątek zabrakło klasy. Oto co zrobiła tuż po meczu

Jeszcze przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich Iga Świątek była główną kandydatką do zdobycia złotego medalu. Wszystko przez to, że turniej rozgrywany jest na jej ukochanej mączce, na której w tym sezonie nie ma sobie równych. Do czwartku wszystko szło zgodnie z planem. Polka z mniejszymi lub większymi problemami wygrywała wszystkie spotkania, aż w końcu dotarła do półfinału. Tam czekało ją starcie z Qinwen Zheng. Mało kto spodziewał się, że pojedynek potoczy się w taki sposób.

Świątek się nie popisała. Emocje dały gorę. Nieeleganckie zachowanie

Iga Świątek nie przypominała samej siebie. Popełniała mnóstwo niewymuszonych błędów, czego konsekwencją były kolejne gemy wygrywane przez rywalkę. Finalnie poległa 2:6, 7:5. - Miałam dziurę na bekhendzie. To jest zazwyczaj moje najmocniejsze uderzenie, a dzisiaj nie byłam dobrze technicznie ustawiona, pewnie też ze względu na napięcie. Graliśmy dzień po dniu, nie było kiedy tego doszlifować. Oczywiście to żadne wytłumaczenie, Zheng doskonale to wykorzystała. Z tego jak się ten mecz potoczył, dokładnie to wynika. No więc... No po prostu... Zawaliłam - tłumaczyła w pomeczowym wywiadzie dla Eurosportu, podczas którego zaczęła płakać.

Kilka minut wcześniej Polka walczyła jeszcze na korcie o pozostanie w pojedynku. W drugim secie przy stanie 6:5 Chinka miała piłkę meczową. W tym momencie pokusiła się o piekielnie mocny serwis, którego nie udało się odebrać naszej tenisistce. Qinwen Zheng runęła ze szczęścia na ziemię, natomiast Świątek apelowała do sędzi, że podanie jej rywalki było autowe. Arbiter momentalnie podeszła do 23-latki i wyjaśniła jej, że piłka wylądowała we właściwym miejscu, a spotkanie właśnie się zakończyło.

Na twarzy Świątek było widać wielką irytację. Ruszyła bezradnie ramionami, po czym podziękowała przeciwniczce za mecz. Następnie Chinka udała się do sędzi, czego... nie zrobiła Iga Świątek. Tuż po pożegnaniu z Zheng Polka od razu zmierzała w kierunku swojej ławki, aby jak najszybciej zabrać rzeczy i opuścić kort. Rzadko kiedy widzimy ją w takim stanie. Tym razem negatywne emocje były na te silne, że wściekła i sfrustrowana Świątek nie podała ręki arbiter, która chwilę wcześniej zadecydowała o jej porażce. Niestety, w tym przypadku 23-latce zabrakło pokory.

W piątek Igę Świątek czeka mecz o brązowy medal igrzysk olimpijskich. Jej rywalką będzie przegrana zawodniczka z meczu Anna Karolina Schmiedlova - Donna Vekić.