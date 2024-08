Igrzyska olimpijskie 2024. Kiedy Iga Świątek gra o brązowy medal w Paryżu? [TRANSMISJA]

Iga Świątek w drodze do ćwierćfinału igrzysk olimpijskich nie straciła ani jednego seta, ale w meczu z Danielle Collins musiała już rywalizować w trzech setach. Na szczęście Amerykanka wycofała się przy stanie 4:1 dla Polki w trzeciej odsłonie i to liderka światowego rankingu awansowała do strefy medalowej. Tam była oczywistą faworytką.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Linette odpadła z igrzysk: Nie grałam na swoim najwyższym poziomie

Kiedy Iga Świątek gra o trzecie miejsce na igrzyskach olimpijskich? Polka przegrała Qinwen Zheng

Świątek w meczu z Zheng miała swoje problemy i już w pierwszym secie przegrała z rywalką aż 2:6 po trzech przełamaniach jej serwisu. W drugiej partii Polka dość szybko wyszła na prowadzenie 4:0, ale dała rywalce wrócić na 4:4. Chwilę później było jednak 5:6 i Chinka serwowała na mecz. Pomimo break pointa Polka nie dała rady przełamać i przegrała starcie 7:5, a cały mecz 0:1.

Oczywiście zwycięstwo Zheng oznacza, że Iga Świątek zagra tylko w meczu o trzecie miejsce igrzysk olimpijskich i powalczy o brązowy medal. Jednocześnie nie jest pewna, że jako pierwsza Polka w historii zdobędzie "krążek" na igrzyskach w grzej pojedynczej. Czasu na odpoczynek przed kolejnym meczem nie będzie wiele.

Mecz o trzecie miejsce zaplanowano na piątek 2 sierpnia. Organizatorzy jeszcze nie poinformowali o godzinie rozegrania starcia, ale wiadomo, że odbędzie się ono na Court Philippe Chatrier, a więc głównej arenie zmagań w Paryżu. Tam Świątek już czterokrotnie wygrywała finał Rolanda Garrosa.

A kto będzie rywalką Polki? Rozstrzygnie to drugi z półfinałów, który zaplanowano na 1 sierpnia po 20:30. Zmierzą się w nim sensacja igrzysk Anna Karolina Schmiedlova i Donna Vekić. Faworytką jest oczywiście Chorwatka, ale to przegrana zagra ze Świątek o brąz.

Gdzie oglądać mecz Igi Świątek o trzecie miejsce igrzysk olimpijskich? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIK NA ŻYWO]

Starcie o trzecie miejsce z udziałem Igi Świątek transmitować będą stacje Eurosport oraz TVP Sport. Z kolei w internecie spotkanie będzie dostępne na platformie Max oraz na stronie sport.tvp.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.