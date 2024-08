Deklasacja w ćwierćfinale. Jednostronny pojedynek Polska - Japonia

Polskie florecistki to aktualne wicemistrzynie Europy, więc mogły realnie myśleć o walce o olimpijski medal. W ćwierćfinale ich rywalkami były Japonki, bardzo niewygodne przeciwniczki, ruchliwe i agresywne na planszy. Polki dobrze weszły w mecz, ale florecistki z Japonii od trzeciej rundy zaczynały zdobywać przewagę.

Polski floret bez medalu IO

Jako pierwsza na plansze w Grand Palais wyszła Julia Walczyk-Klimaszyk. Dość szybko straciła dwa punkty w starciu z Serą Azumą, ale potem dobrze czytała jej ruchy, potrafiła się bronić i nacierać. Dzięki niej Polska prowadziła po pierwszej rundzie 5:2.

Niestety, w drugiej rundzie Japonki odrobiły dwa punkty straty. Yuka Ueno pokonała w swoim pojedynku Martynę Jelińską 4:2, w całym meczu 6:7.

Całkowicie losy ćwierćfinału odwróciła trzecia runda, w której Karin Miyawaki wygrała z Hanną Łyczbińską 9:5. W meczu zrobiło się 15:12. Choć Łyczbińska pewnie poruszała się po planszy, to jej ruchy były zbyt wolne, by można było zaskoczyć ruchliwą Japonkę. Miyakawa była cały czas nisko na nogach, momentami wręcz skakała po olimpijskiej planszy. Była bardzo agresywna i chętnie wykonywała natarcia.

Kolejna seria pojedynków toczyła się pod dyktando Japonek. Polki miały dobre momenty, potrafiły zepchnąć do głębokiej defensywy, ale często ich natarcia były nietrafione, przestrzelone, Do tego same nie zachowywały czujności w obronie. Azuma wygrała z Jelińską 5:1, Miyawaki z Walczyk-Klimaszyk 5:2, a Ueno z Łyczbińską 5:3. W ciągu kilku minut Polki traciły do Japonek aż 12 punktów, przegrywały 18:30.

W ostatniej kolejce pojedynków Jelińska była w stanie pokonać zmęczoną już Miyawaki, odrobiła dwa punkty straty. Łyczbińska musiała odrobić kolejne punkty, by potencjalnie ułatwić pogoń Walczyk-Klimaszyk w ostatniej rundzie. Niestety, Azera pokonała Łyczbińską 7:4, Polkę mógł wybić z rytmu uraz po zranieniu w piszczel przez Japonkę.

Walczyk-Klimaszyk chciała spróbować, ugrała trzy punkty, ale to było maksimum polskiej florecistki w pojedynku z Yuką Ueno. Kiedy na tablicy wyników widniał rezultat 43:30 dla Japonii, Polka wyglądała na zrezygnowaną i odpuszczającą. Ueno zadała dwa szybkie ciosy, wygrała pojedynek 5:3 w mniej niż minutę.

Japonia zasłużenie zwyciężyła w całym meczu 45:30, dominowały przez większość spotkania. To drużyna z Azji zmierzy się w półfinale finale z Włoszkami. Polskie florecistki powalczą o miejsca 5-8, a w tej fazie zmierzą się z Egiptem.