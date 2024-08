Rewelacja igrzysk zagrała w zaskakującej reklamie. "Nie mogę milczeć"

Anna Karolina Schmiedlova (67. WTA) robi furorę w tegorocznych igrzyskach w Paryżu. Słowaczka dotarła już do półfinału turnieju olimpijskiego, pokonując po drodze m.in. piątą rakietę świata Jasmine Paolini oraz dziesiątą Barbarę Krejcikovą. To dwie finalistki niedawnego Wimbledonu, a Paolini ponad miesiąc temu doszła także do finału Roland Garros. Na tych obiektach w stolicy Francji rywalizują dziś tenisiści o medale.

Największa sensacja igrzysk w tenisie

29-letnia Schmiedlova osiem lat czekała na zwycięstwo z zawodniczką z top 10. W ciągu dwóch dni pokonała dwie zawodniczki uznawane za faworytki do podium igrzysk. Zaimponowała zwłaszcza w starciu z Paolini, gdy Włoszka serwowała w decydującym secie przy stanie 5:4. Słowaczka była o gema od porażki, ale odrobiła straty.

Schmiedlova jest najniżej sklasyfikowaną tenisistką w półfinale igrzysk od 1988 roku, gdy w Seulu dyscyplina wróciła do programu olimpijskiego. Przebiła pod tym względem Chinkę Na Li (42. WTA) z igrzysk w Pekinie 2008. - Wszyscy jesteśmy zaskoczeni jej postawą. To najlepszy wynik naszej tenisistki w karierze, nigdy nie była tak daleko w żadnym turnieju wielkoszlemowym. Nikt na Słowacji nie spodziewał się takiego sukcesu - mówi w rozmowie ze Sport.pl dziennikarz Martin Toth-Vaňo z portalu Sport.sk.

Tydzień temu Schmiedlova odpadła w pierwszej rundzie imprezy WTA 250 w Pradze z Kathinką von Deichmann (222. WTA). W głównym cyklu kobiecego tenisa nigdy nie zaszła wyżej niż do półfinału zawodów rangi WTA 250. Ostatni raz wygrała trzy spotkania z rzędu z przeciwniczkami z pierwszej "50" osiem lat temu na turnieju w Cincinnati.

Co się zmieniło w ostatnich dniach w Paryżu? - Myślę, że wszystko, co mogłoby pójść dobrze dla niej, wydarzyło się właśnie tutaj, w stolicy Francji. Nic nie zmieniła, jedynie poprawiła serwis, który przez całą karierę nie był jej mocną stroną. Jest po prostu silniejsza psychicznie na tym turnieju - analizuje Toth-Vaňo, który relacjonuje igrzyska z bliska.

Co rewelacja turnieju powiedziała słowackim dziennikarzom? - Na konferencji prasowej po meczu z Krejcikovą wyglądała tak, jakby nic wielkiego się nie wydarzyło. Anna nie jest typem osoby, która okazuje emocje. Nadal pozostaje spokojna i bardzo skromna. Powiedziała, że to jej najlepszy moment w karierze, największy sukces i tyle - opowiada nasz rozmówca.

Słowacy oszaleli na punkcie swojej tenisistki. - W Paryżu występuje jedynie 28 naszych sportowców, liczyliśmy przy dobrych wiatrach na kilka medali. Występ Schmiedlovej przekroczył wszelkie oczekiwania. Na Słowacji trwa teraz tenisowy boom - wszyscy oglądali jej spotkania w turnieju olimpijskim - mówi dziennikarz.

Polityka i wojna nie są jej obce

Kończymy rozmowę z Toth-Vaňo, gdy ten wskazuje na jeszcze jeden ważny wątek. - W przypadku Schmiedlovej bardzo głośno jest też o tematach niezwiązanych ze sportem, takich jak wojna, rasizm i Ukraina. Występuje nawet w reklamie NATO na Słowacji - opowiada dziennikarz.

Rok temu jako Sport.pl mieliśmy okazję rozmawiać ze Schmiedlovą podczas Roland Garros. Słowaczka opowiadała wówczas o zamieszaniu, jakie wywołał jej strój. W pierwszej rundzie w Paryżu rywalizowała wówczas z Weroniką Kudermietową. Rosjanka występowała w sukience z logo firmy Tatneft, wpisanej na listę sankcyjną Unii Europejskiej za wspieranie wojny w Ukrainie. Rok później jako jedyna tenisistka rosyjskiego pochodzenia nie została dopuszczona jako neutralna zawodniczka do igrzysk.

Schmiedlova wyszła wtedy na kort przeciwko Kudermietowej w stroju żółto-niebieskim nawiązującym do flagi ukraińskiej. Dodatkowo po meczu opublikowała na Instagramie zdjęcie z dwoma sercami - znów w barwach Ukrainy.

- Nie ukrywam, że zdecydowanie wspieram Ukrainę. Być może dlatego odbieram obecną sytuację trochę mocniej niż inni. Moja rodzina pochodzi z Koszyc. W mieście jest teraz mnóstwo Ukraińców. Czuję, jak wojna jest blisko mojego domu. To wszystko jest trudne - wskazywała Schmiedlova. Koszyce leżą na wschodzie Słowacji, blisko granicy - zaledwie 300 km od Lwowa.

Tenisistka była także zaangażowana w antyrasistowską kampanię na Słowacji "Postavme Sa Spoločne" ("Stańmy razem"), która stanowiła odpowiedź na wzrost znaczenia skrajnej prawicy w jej kraju. - Chodziło o upamiętnienie Holokaustu i walkę z rasizmem. Uważam, że jako sportowiec bardzo ważne jest, aby stanąć w obronie tego, w co wierzysz, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Ważne jest, aby mówić o tolerancji i przeciwstawiać się rasizmowi, nie mogę milczeć - tłumaczyła.

W czwartek około godz. 20.30 Schmiedlova stanie przed szansą awansu do finału turnieju olimpijskiego. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Transmisja w Eurosporcie i Max, relacja w Sport.pl.