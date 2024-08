Eksperci, Linette, a nawet Tusk! Cała Polska mówi jednym głosem po przegranej Świątek

Do czwartkowego półfinału Iga Świątek jedynego seta podczas igrzysk olimpijskich straciła podczas środkowego meczu z Danielle Collins. W walce o finał była faworytką, ale tym razem zawiodła. Polka do zera przegrała z Qinwen Zheng 2:6, 7:5. Tym samym nie zagra w finale igrzysk i zostaje jej jedynie walka o trzecie miejsce. To dość niespodziewany obrót spraw, na co uwagę zwracają eksperci.

Eksperci reagują na porażkę Igi Świątek z Qinwen Zheng. Nawet Donald Tusk

Świątek podczas spotkania z Chinką popełniła mnóstwo niewymuszonych błędów, a do tego nie była skuteczna w polu serwisowym. Reprezentantka Polski miała naprawdę kiepski dzień, irytowała się wydarzeniami na boisku i nie mogła utrzymać swojego rytmu. Po meczu uwagę na to zwracają eksperci i ważne osobistości.

"Pani Igo, wszystkim nam jest trochę smutno, ale proszę pamiętać: jesteśmy z Panią, na dobre i na złe!" - napisał Premier Donald Tusk.

"Zheng wygrała absolutnie zasłużenie, zagrała świetny mecz. A Iga bardzo nierówna. Szkoda, ale dobrze, że została szansa na brąz" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl w serwisie X.

"DZIĘKUJEMY ZA DZISIAJ!!!!!!!" - pisała z kolei Magda Linette, a więc druga najwyżej notowana reprezentantka Polski. Koleżanka z kortu po prostu wsparła Świątek.

"Zupełnie nieoczekiwanie okazało się, że Iga Świątek jest tylko człowiekiem" - napisał prowadzący studio w Eurosporcie Michał Korościel. "Wydaje się, że olbrzymią rolę na korcie odegrały dziś emocje. Iga daleko poniżej swoich standardów, zagrała bardzo słabe spotkanie" - skwitował Marek Furjan z Eurosportu.

"Piętrzyły się błędy własne (łącznie 36). Przejęła inicjatywę w drugim secie, ale prędko oddała ją rywalce. Polka zagra o brązowy medal igrzysk" - dodawał z kolei Mateusz Połuszańczyk.

"To wisiało dziś w powietrzu od początku meczu, ale najbardziej szkoda prowadzenia 4:0 w drugim secie. Polce pozostaje mecz o brązowy medal igrzysk w Paryżu" - pisał Przemek Pozowski z TOK FM.

"Powiedzmy to sobie szczerze. Kompromitacja Świątek, z całym szacunkiem do niej. Nie było Sabalenki i Rybakiny. Szybko odpadły Gauff, Krejcikova, Sakkari i Paolini. Złoto leżało na tacy. Dotąd przegrała tu w ciągu ostatnich 5 lat... 1 mecz" - zauważył Marcin Malawsko z watch-esa.pl

Pojawiają się także inne słowa wsparcia. "Wygrywać zawsze się nie da, więc dla mnie nic się nie zmienia. Królowa jest jedna i niezmiennie jest nią Pani Tenisistka" - pisze Piotr Potępa.

"Iga Świątek trochę jest teraz w sytuacji Novaka Djokovicia z Tokio. Przyjechała po złoto, tylko to ją interesowało, a trzeba będzie zagrać o brąz. Trzy lata temu Djoković, po wielkim rozczarowaniu w półfinale, z Pablo Carreno Bustą przegrał" - wspomina Maciej Łukasz z Meczyków.

"Porażka Igi Świątek pokazuje, że to zapewne nie będą dla nas dobre igrzyska. Będzie o to ciężko" - dodaje Radosław Nawrot z Interii.

"36 niewymuszonych błędów Igi. Sporo naprawdę takich, gdy miała wszystko po swojej stronie, gdy piłki wyglądały na oczywiste. To właśnie jest ogromna presja, dla nas niewyobrażalna, bo nigdy pod taką nie będziemy. Następna szansa na olimpijski finał za 4 lata, a Szlemów w tym czasie odbędzie się 16. Nawet tam ta presja jest więc dużo mniejsza. W takim meczu nie ma więc piłek oczywistych, są tylko takie, które na oczywiste wyglądają - ale na treningu. Tu wiele determinuje wynik, szczebel drabinki, stawka. Wielka szkoda, ale wierzę, że Iga podniesie się, wywalczy brązowy medal i go doceni" - pisał za to Żelisław Żyżyński.

Iga Świątek mecz o trzecie miejsce igrzysk olimpijskich zagra w piątek 2 sierpnia. Jej rywalką będzie Donna Vekić lub Anna Karolina Schmiedlova, które zagrają w drugim półfinale.