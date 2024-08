Bartosz Kurek musi przystopować. Grbić nałożył zakaz. "Nie pomaga"

Liczyliśmy na dwa zwycięstwa po dwóch spotkaniach i tak właśnie się stało. Polscy siatkarze zapewnili już sobie awans do ćwierćfinału olimpijskiego, pokonując w środę po dramatycznym boju reprezentację Brazylii (3:2). Przełamali tym samym porażającą, trwającą 56 lat niemoc w olimpijskich starciach z tym rywalem. Ten mecz miał wielu bohaterów, doskonale spisywali się nasi środkowi, Marcin Janusz oraz przede wszystkim Wilfredo Leon. Natomiast fenomenalna zmiana Norberta Hubera w czwartym secie, prawdopodobnie uratowała nam ten mecz.

Bartosz Kurek nadal szuka formy

Jest jednak polski zawodnik, który po tamtym spotkaniu nie mógł być zadowolony. Mowa o Bartoszu Kurku. Nasz atakujący przez cały mecz bardzo się męczył, nie mógł odnaleźć właściwego rytmu ani skuteczności. Miał tylko 8/28 w ataku, z czego trzy piłki skończył w samym tiebreaku, jedynym secie, w którym mogliśmy na niego liczyć. Janusz często musiał kombinować na rozegraniu, bo jakość mieliśmy tylko na jednym skrzydle ze strony Leona.

Grbić tłumaczy, jaki problem ma Kurek. Sam przez to przechodził

Jak się okazuje, trener Nikola Grbić postanowił zareagować na problemy atakującego. Mateusz Puka z WP SportoweFakty poinformował, że Serb wziął Kurka na dłuższą rozmowę. Co mu powiedział? Tego wcale nie zamierzał ukrywać. - Jemu nie trzeba nic ostrego mówić, bo to on jest dla siebie zbyt surowy. Myśli za dużo, bierze na siebie za dużo odpowiedzialności. Powiedziałem, by tego nie robił, bo sobie nie pomaga. On na to, że przecież nie skończył wiele ataków. Wiem to, ale chodzi właśnie o to, by o tym nie myślał. To jego charakterystyka, bo dopóki nie ma 70 procent skuteczności, nie jest z siebie zadowolony - stwierdził Grbić.

Serbski trener podkreślił również, że dobrze rozumie obecną sytuację Kurka. Sam bowiem za czasów kariery był dokładnie taki jak on. - Perfekcjonizm jest dobry, dopóki pcha cię do bycia coraz lepszym. Problem zaczyna być wtedy, gdy ciągle jesteś z siebie niezadowolony, a to cię zatrzymuje. Mi dojście do takich przemyśleń zajęło większość kariery. To właśnie tłumaczyłem Bartkowi - powiedział serbski szkoleniowiec.

Polacy są już pewni awansu do ćwierćfinału, ale nie wiadomo jeszcze, które miejsce zajmą w grupie. Rozstrzygnie to mecz z Włochami, który odbędzie się w sobotę 3 sierpnia o godz. 17. Wówczas dowiemy się także, z kim nasza kadra powalczy o przełamanie klątwy ćwierćfinałów i awans do półfinału.