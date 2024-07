Polscy dziennikarze niewpuszczeni na historyczny mecz na igrzyskach!

Mecz Polska - USA był ostatnim, jaki na Placu Concorde rozegrano w środę. Zaczął się krótko przed godziną 23. Siedmioosobowa grupa polskich dziennikarzy dotarła na miejsce spóźniona. Cześć z nas długo pracowała na kortach Roland Garros, gdzie Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju tenisistek. Inni przyjechali tu prosto z pływalni, gdzie o medal walczył Krzysztof Chmielewski (zajął czwarte miejsce).

Polscy dziennikarze niewpuszczeni na mecz

Po pracy na różnych obiektach byliśmy ciekawi, jak spiszą się nasi koszykarze przeciw Amerykanom. Ale odmówiono nam zaspokojenia tej ciekawości. To nie zła wola, to bałagan. Wolontariusze często źle kierują dziennikarzy do wejść dla mediów.

Tu właśnie tak było. A gdy dotarliśmy do tego, które było dla nas czynne dzień wcześniej, okazało się, że tym razem jest już zamknięte. Z obiektu wypuszczano kibiców, ale nikogo już nie wpuszczano do środka. No chyba że ktoś był z "Olympic family".

Trudno, najważniejsze, że nasi koszykarze wygrali. My tu jeszcze wrócimy!

Polacy pokonali Amerykanów

O meczu Polska - USA napisał Piotr Wesołowicz: Polscy koszykarze 3x3 znów zafundowali nam wieczorne nerwy, ale tym razem pasjonującą końcówkę wygrali! Biało-Czerwoni wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 19:17. A to oznacza jedno - wciąż jesteśmy w grze o medale.

Cztery minuty przed końcem prowadziliśmy już 15:9, ale kto śledzi dyscyplinę 3x3, ten wie, że taka przewaga nie oznacza absolutnie nic. Po rzutach wolnych Canyona Barry’ego na dwie i pół minuty przed końcem było tylko 17:15.

Kluczowe rzeczy wydarzyły się w końcówce. 68 sekund przed końcem jeden z dwóch rzutów wolnych wykorzystał Sokołowski i wyszliśmy na prowadzenie 19:17. Amerykanie mieli piłkę, mieli też Jimmera Fredette’a, jedną z legend koszykówki 3x3 i super strzelca. Ale on swój najważniejszy rzut w tym meczu spudłował, a my – po kolejnej zaciętej końcówce – tym razem nie daliśmy sobie wyrwać wygranej.