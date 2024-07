Mamy to! Polka w ćwierćfinale igrzysk. Mistrzyni Europy na kolanach

Brawo, brawo, brawo! Elżbieta Wójcik awansowała do ćwierćfinału igrzysk olimpijskich w Paryżu w boksie kategorii do 75 kilogramów. Polka pokonała w 1/8 finału Aoife O'Rourke, a więc trzykrotną mistrzynię Europy. Ćwierćfinał z udziałem 28-letniej polskiej pięściarki odbędzie się w niedzielę 4 sierpnia. Jeśli Polka go wygra, będzie w strefie medalowej!

