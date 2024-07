Oto kulisy pracy Babiarza w TVP. Ujawnili nagranie. "Kurski przekazał polecenie"

"Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - te słowa blisko tydzień temu o piosence "Imagine" Johna Lennona wypowiedział Przemysław Babiarz podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. Słowa komentatora poniosły się szerokim echem i w ostateczności doprowadziły do tego, że został odsunięty od relacjonowania najważniejszej imprezy czterolecia. Ta decyzja wywołała wiele dyskusji, w której wzięli udział politycy, dziennikarze, czy kibice. O aferze rozpisywały się także zagraniczne media.

Wszyscy pamiętają zdjęcie Przemysława Babiarza z Jackiem Kurskim

Niektórzy w zawieszeniu dopatrywali się kontekstu politycznego związanego z poglądami Babiarza oraz tym, że swoją twarzą i nazwiskiem miał firmować zmiany, jakie w Telewizji Polskiej zachodziły, gdy stery na Woronicza przejął Jacek Kurski.

"Twoje zdjęcie z Jackiem Kurskim jest wiecznie żywe - miał usłyszeć Babiarz na jednej z rozmów. Chodziło o fotografię z 2016 roku z pierwszej konferencji prasowej Jacka Kurskiego w roli prezesa TVP. Na zdjęciu Babiarz pozował razem z Kurskim, Anną Popek i Danutą Holecką. Jak się okazało, został na tę fotografię spontanicznie zaproszony już na samej konferencji. Część z nieprzychylnych mu osób przypominała także jego wypowiedzi dla portalu Fronda, w których sprzeciwiał się m.in. działaniom społeczności LGBT podczas marszu równości" - pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl, opisując kulisy afery związanej z Przemysławem Babiarzem.

Kurski napisał tekst Babiarzowi? WP ujawniło nagranie

"Z niezależnych od TVP powodów skoki nie cieszyły się ostatnio może wielkim zainteresowaniem, ale wróciły do domu i od razu jest efekt. A zatem włączajcie telewizory, dzwońcie do rodziny i sąsiadów. Mamy medal!" - takie słowa wypowiedział Babiarz pod koniec transmisji z zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 roku, gdy Dawid Kubacki zdobył brązowy medal na skoczni normalnej.

Tamte słowa także wywołały ogromną burzę, ale okazuje się, że nie były one pomysłem Babiarza! Wirtualna Polska ujawniła nagranie, na którym widać jak do kabiny komentatorskiej Przemysława Babiarza i Stanisława Snopka wchodzi kierownik produkcji, który przynosi kartkę z przygotowanym tekstem. Kamera była włączona, gdyż nagrywała reakcje komentatorów, a nagranie redakcji WP przesłali byli pracownicy TVP. Widzimy na nim, że Snopek kręci z głową z niedowierzaniem, a Babiarz pokazuje mu ręką, żeby zachować spokój. W końcu siada i czyta zacytowany wyżej tekst, odnoszący się do tego, że TVP straciła licencję do pokazywania skoków narciarskich na rzecz TVN-u i Eurosportu.

Nagranie z tego komentarza Przemysława Babiarza zamieścił na portalu X (dawniej Twitter) ówczesny prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski. "Sami Państwo widzieli co się stało. Kiedy tylko skoki wróciły do Telewizji Polskiej natychmiast przyszły też sukcesy Polaków. Mamy medal igrzysk olimpijskich dla Polski! 2 Polaków w szóstce, 4 w rundzie finałowej. Brawo polscy skoczkowie, brawo Dawid Kubacki! Bądźmy razem z TVP" - napisał wtedy.

Pracownicy TVP, z którymi rozmawiało WP, zgodnie twierdzili, że autorem tekstu był sam Kurski. "Z ich relacji wynika, że Jacek Kurski miał przekazać to polecenie dyrektorowi Markowi Szkolnikowskiemu, a ten do pracownika redakcji transmisji, oprawy i promocji. Ten z kolei do kierownika produkcji, a to on do wydrukowanej już kartki dopisał ręcznie "Od prezesa i dyr. Marka" i zaniósł kartkę Babiarzowi i Snopkowi" - czytamy w tekście.

Portal próbował skontaktować się z Babiarzem, ale ten nie odbierał. Z kolei Kurski i Snopek nie pamiętali całej sytuacji. Szkolnikowski także nie udzielił komentarza w tej sprawie. Były dyrektor TVP Sport ostatnio skomentował wpis obecnego szefa stacji Jakuba Kwiatkowskiego, w którym ironicznie gratulował mu odpolitycznienia TVP Sport.